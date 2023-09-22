أستاذ اقتصاد عمرانى: مدن الجيل الرابع نقلة حضارية فى مصر

قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ الاقتصاد العمراني، إن مدن الجيل الرابع نقلة حضارية، موضحًا أن المدن الجديدة في مصر بدأت منذ عام 1981.

وأضاف فرج، خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "الجيل الأول كان 6 أكتوبر والعاشر من رمضان وهذه كانت بداية في الخطوات، حيث كان يتم إنشاء المساكن وتوصيل المرافق والطرق".

وتابع: "اليوم نحن تخطينا مرحلة الجيل الأول والثاني والثالث ودخلنا في الجيل الرابع"، مشيرًا إلى أن مدن الجيل الرابع تعكس آخر ما وصل إليه العلم، سواء في مصر أو خارجها.

نصيب المواطن من المساحات الخضراء بالمدن الجديدة 6 أمتار

وأكد أن جميع التقنيات الحديثة موجودة بمدن الجيل الرابع من طاقة متجددة ونصيب واضح لكل مواطن من المناطق الخضراء، مضيفًا: "نصيب المواطن كان لا يتعدى نصف متر من المساحات الخضراء في كل مدينة لكن اليوم المناطق الخضراء لا تقل عن 4 إلى 6 أمتار لكل مواطن".

وأشار إلى أن مدن الجيل الرابع تسهم في تعزيز صحة المواطن، مما يقلل الصرف على قطاع الصحة، كذلك توفر مدن الجيل الرابع العديد من فرص العمل.