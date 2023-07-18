نهضة عمرانية مهمة.. مدينة العلمين الجديدة بنظرة عالمية

تتصدر مدينة العلمين الجديدة الترند خلال هذه الأيام، بسبب انطلاق مهرجان العلمين العالمي على أرضها منذ 13 يوليو الجاري، تلك المدينة التي كانت عبارة عن صحراء ملغمة منذ مايقرب الـ5 أعوام.

وبقرار من الرئيس السيسي أصبحت العلمين أول مدينة مليونية فى الساحل الشمالى وهى إحدى مدن الجيل الرابع، فتتسم بالضخامة والمشاريع السياحية الكبيرة، ومع تصدرها التريند نقدم لكم من خلال هذه السطور تفاصيل تلك النهضة العمرانية المهمة:

مخطط مدينة العلمين الجديدة:

تقع مدينة العلمين الجديدة داخل الحدود الإدارية لمحافظة مرسى مطروح بطول 48 كم من الطريق الدولي (الاسكندرية – مطروح).

وتبلغ مساحة مدينة العلمين حوالي 48 ألف فدان بعمق أكثر من 60 كم جنوب الشريط الساحلى ومخطط للمدينة أن تستوعب أكثر من 3 مليون نسمة، وتنقسم المدينة إلى عدة مراحل: منها "المرحلة الأولى فى المدينة إلى قطاعين أساسيين مساحاتهم حوالى 8،000 فدان ليشمل 400 ألف نسمة من السكان، وتتكون المرحلة الأولى من قطاع ساحلي، منقسم إلى قطاع مركز سياحى عالمى وقطاع أثرى، إلى جانب قطاع حضري".

وقطاع ساحلي مكون من:"حى الفنادق تبلغ مساحاته 296 فدان، مركز المدينة، الحى السكنى المميز، مركز المؤتمرات، حى حدائق العلمين، مرسى الفنارة، المنطقة الترفيهية، منتجع خاص، مركز ثقافى، إسكان سياحى، حي مساكن البحيرة، أرض المعارض، وشاطئ يبلغ طوله بالمدينة 14 كم".

أما المنطقة الأثرية فمكونة من: "متحف مفتوح، منتزه دولى، منطقة ترفيهية، فنادق، خدمات ميناء.

الحضري مكون من:"جامعة، مركز خدمات إقليمية، مركز سياحى عالمى على نسبة بناء 20%، 8 منصات منفصلة تطل على البحر، أبراج على كل منصة تصل ارتفاعها إلى 35 متر، كما تتكون الأبراج من 3 ادوار تجارية وإدارية وجراج سفلى بجانب الوحدات السكنية".