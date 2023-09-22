الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تفاصيل لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني مع وزير الخارجية الروسي في نيويورك

البرهان ولافروف خلال
البرهان ولافروف خلال اللقاء

التقى  رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الجمعة، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في نيويورك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتطرق الطرفان خلال اللقاء إلي العلاقات الثنائية بين السودان وروسيا، وسبل تنشيط علاقات التعاون المشترك بين البلدين،  وذلك وفقا لما نشرته القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل قليل.

رئيس مجلس السيادة يطلع وزير الخارجية الروسي على تطورات الأوضاع في السودان 

كما أطلع رئيس مجلس السيادة السوداني وزير الخارجية الروسي على تطورات الأوضاع في السودان علي خلفية التمرد الذي قادته قوات الدعم السريع ضد الدولة السودانية والانتهاكات التي مارستها ضد المدنيين في السودان. 

وأشاد "البرهان" بالدور الذي ظلت تلعبه روسيا في مساعدة السودان، ودعم السلام والاستقرار فيه.

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وكان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني قد وصل، الخميس، إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد السودان المشارك في أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. 

وسيلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني  على هامش الدورة 78,  بعدد من  الرؤساء من مختلف دول العالم وممثلين للمنظمات الدولية والإقليمية، لبحث سبل التعاون الثنائي ودور التعاون متعدد الأطراف في إطار منظمة الأمم المتحدة لبناء مستقبل أكثر إستقراراً. 

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ويرافق رئيس مجلس السيادة السوداني  كل من وزير الخارجية المكلف علي الصادق ووزير المالية والتخطيط الإقتصادي د.جبريل إبراهيم ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم مفضل.

رئيس مجلس السيادة السوداني وزير الخارجية الروسي نيويورك الجمعية العامة للأمم المتحدة السودان روسيا

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