غدًا.. البابا تواضروس يترأس طقس تدشين كنيسة السيدة العذراء بجاردن سيتي

كشفت مصادر كنسية في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، يترأس صباح غدًا السبت، صلاة القداس الإلهي لتدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بجاردن سيتي.

مشاركة عددًا من الأساقفة

ولفتت المصادر الكنسية في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه من المقرر أن يٌشارك في طقس التدشين عددًا من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على رأسهم الأنبا دانيال مطران المعادي، وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة.