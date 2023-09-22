بطريرك الكنيسة السريانية يشارك في افتتاح مؤتمر "اللقاءات المتوسّطية"

شارك البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "اللقاءات المتوسّطية"، والذي تنظّمه المجالس الأسقفية في أوروبا، في مدينة مرسيليا – فرنسا.

شارك في هذا المؤتمر عدد من الكرادلة والمطارنة من مختلف البلدان الأوروبية، إضافةً إلى مطارنة يمثّلون مختلف الكنائس الكاثوليكية الشرقية، إلى جانب مشاركة عدد من الشبّان والشابّات من بلدان عدّة من حوض المتوسّط.

ومن الكنيسة السريانية الكاثوليكية، رافق غبطةَ البطريرك للمشاركة في هذا المؤتمر مار ديونوسيوس أنطوان شهدا رئيس أساقفة حلب، ومار أفرام يوسف عبّا رئيس أساقفة بغداد وأمين سرّ السينودس المقدس، ومار اسحق جول بطرس مدير إكليريكية سيّدة النجاة البطريركية بدير الشرفة ومسؤول راعوية الشبيبة، والمونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية.

خلال الجلسة الافتتاحية، تحدّث نيافة الكردينال Jean-Marc AVELINE رئيس أساقفة أبرشية مرسيليا اللاتينية، الذي رحّب بالمشاركين في المؤتمر، معرباً عن سروره بعقده في مرسيليا بعد المؤتمر الأول في مدينة باري الإيطالية عام 2020، والثاني في مدينة فلورانسا الإيطالية عام 2022، وذلك لمتابعة تبادُل الخبرات حول الحضور المسيحي وتحدّياته في بلدان حوض المتوسّط، متمنّياً أن يتكلّل هذا المؤتمر بالنجاح لما فيه خير الكنيسة والمؤمنين في هذه البلدان.

كما كانت هناك كلمة ترحيبية لعمدة مدينة مرسيليا السيّد Benoit PAYAN أعرب فيها عن سروره باستقبال هذا المؤتمر في مدينة مرسيليا، ملقياً الضوء على أهمّية هذه المدينة كميناء هامّ على حوض المتوسّط.

◄معلومات الكنيسة السريانية الكاثوليكية

الكنيسة السريانية الكاثوليكية هي واحدة من الكنائس الشرقية التي تتبع كرسي روما وهذه الكنائس هي الكنيسة المارونية الكاثوليكية و الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية و كنيسة الروم الكاثوليك وكنيسة الأقباط الكاثوليك وكنيسة اللاتين في القدس. بطريركهم الحالي هو مار إغناطيوس بطرس الثامن الذي انتخب لهذا المنصب منذ عام 2001 م، ويتوزع أبناء هذه الكنيسة دول الشرق الأوسط و في بلاد المهجر ويبلغ تعدادهم 124,000 نسمة، ويقع ثقل هذه الكنيسة الصغيرة في الشرق في كل من لبنان و العراق، هذه الكنيسة هي عضو في مجلس الكنائس العالمي و مجلس كنائس الشرق الأوسط منذ عام 1989م وتنتسب إلى سينودس الأساقفة الخاص بروما منذ العام 1965م. تنتسب إلى مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في الشرق، وقد شاركت في أعمال المؤتمر الأول المنعقد في دير سيدة الجبل – فتقا وتلعب دورا إيجابيا في تعزيز العلاقات الأخوية بين المسيحيين و المسلمين من أبناء الوطن الواحد.