بينها عرض فيلم "شرف" ضمن أسبوع أفلام جوته.. أجندة الدستور الثقافية

يزخر، اليوم الجمعة بالعديد من الفعاليات الفنية الثقافية، التي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية خلال السطور التالية.

ففي السادسة وضمن عروض أسبوع أفلام جوته، يعرض بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، الفيلم الروائي الطويل "شرف"، عن رواية الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم، ومن إخراج سمير نصر، والفيلم إنتاج مصري تونسي فرنسي مشترك 2021.

أحداث فيلم "شرف"

وتدور أحداث الفيلم حول "شرف"، الذي يدخل السجن بعد أن قتل رجلًا دفاعًا عن النفس. ويُشكل السجن انعكاسًا للمجتمع فهناك جناح "ملكي" للسجناء المرفهين، وجناح "شعبي" للفقراء. ويعمل شرف جاسوسًا، اضطر شرف أن يضحي بأكثر مما يتوقع .

عرض للأفلام القصيرة بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية

يسبقها في الثالثة عصرا، وبمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية أيضًا، يعرض عدد من الأفلام القصيرة، وهي: "في برلين" إخراج سندس شبايك، إنتاج مصر ألماني مشترك 2022، مدته عشر دقائق.

تقف سارة وطارق في طابور لرؤية إحدى الشقق في أحد شوارع منطقة نويكولن في برلين. أتت سارة لتوها من عند طبيب النساء، فهي حبلى في الأسبوع العاشر. طارق متلهف للغاية ولا يريد الانتظار، وأخذ يتحدث عن خطط زواجهما، متجنبًا كل محاولاتها للفت انتباهه إلى مشاكلهما معًا.

فيلم "لا مفتاح"

فيلم "لا مفتاح"، إخراج وليد المسناوي، إنتاج مغربي 2022، مدته 22 دقيقة. ويتناول قصة "أمين" اللص الشاب، والذي يحاول بائسًا إيجاد مَخرج له من حياته المقفرة في شوارع الدار البيضاء القاسية. وفي هذه الأثناء يعثر على صندوق مجوهرات مغلق يمثل تذكرته إلى مستقبل أفضل في أوروبا. ولكن ما إن تعلم العصابات الأخرى بشأن هذا الصندوق الذي في حوزته، حتى يتحتم عليه مقاومة أساليبهم الغادرة ومواجهة شياطينه الداخلية ليُبقي على حلمه حيًا.

فيلم "هل سيأتي والداي لرؤيتي؟"، إخراج مو هراوي، إنتاج صومالي ألماني نمساوي مشترك 2022، مدة عرضه 28 دقيقة، ناطق بالسواحيلية ويعرض مصحوبًا بترجمة إلى الإنجليزية.

فيلم "سيمو"، إخراج عزيز زورومبا، إنتاج كندي 2023، مدته 24 دقيقة. تشوب العلاقة بين الأخوين سيمو وعماد المنافسة والغيرة. يستولي سيمو سرًا على قناة الألعاب الإلكترونية الخاصة بأخيه الأكبر عماد، لكي يثبت له شعبيته وقدراته. وتتخذ أفعاله منعطفًا خطيرًا من شأنه أن يودي بمستقبل أسرتهم.

ربيعة كورناز ضد جورج دبليو بوش

وفي الثامنة مساء، يعرض بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية أيضا، الفيلم الروائي الطويل "ربيعة كورناز ضد جورج دبليو بوش"، من إخراج أندرياس دريزن، إنتاج ألماني 2022 وتبلغ مدة عرضه 118 دقيقة، والفيلم ناطق باللغة الألمانية ويعرض مصحوبًا بترجمة إلى العربية.

تتناول أحداث الفيلم قصة القبض على مراد كورناز، وهو تركي وُلِد ونشأ في ألمانيا، في نوفمبر 2001 في أثناء تفتيش روتيني خلال إقامته في باكستان، للاشتباه في أنه إرهابي. وانتهى به المطاف في أوائل عام 2002 في معتقل جوانتانامو الأمريكي، الذي يشتهر بسمعته السيئة. وعلى الرغم من أنه سرعان ما تم إثبات براءته، إلا أنه ظل مُحتجزًا لأن الحكومة التركية لا تتدخل، والحكومة الألمانية ترفض عرضًا مماثلًا من الأمريكيين. في هذه الأثناء بدأت ربيعة، والدة كورناز، كفاحًا مريرًا لإطلاق سراح ابنها، ورفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية بمساعدة محامي حقوق الإنسان برنهارد دوكه.

أربعة أفلام قصيرة بمعهد جوته في الدقي

وفي السادسة مساء، وبمعهد جوته الألماني بالدقي، تعرض أربعة أفلام قصيرة، وهي: "رعاة القمامة .. تاريخ موجز للنفايات"، إخراج سوزان ماريا همبل. ويتناول الفيلم ضرورة تدوير المخلفات بكل أنواعها للحفاظ علي كوكب الزرض المتهالك.

فيلم "ليس من الضروري أن تكون اليوم"، من إخراج جوناثان برونر. فيلم "الطفل المطلوب"، إخراج لورا زولباخ، فيلم "مرحبًا أيها الغريب"، من إخراج يوليا أوكر.

جولة ميم المملة

وفي الثامنة مساء، يعرض بمعهد جوته الألماني بشارع البستان بوسط القاهرة، فيلم "جولة ميم المملة"، عن قصة حياة الكاتب الكبير محمد حافظ رجب، ومن إخراج هند بكر. والفيلم وثائقي إنتاج العام الجاري 2023.

حفل ماريو سعيد بقبة الغوري

وفي الثامنة مساء، يستقبل مركز إبداع قبة الغوري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل موسيقي غنائي للفنان ماريو سعيد.

يتضمن برنامج الحفل مجموعه من أعمال كبار الملحنين إلى جانب عدد من مؤلفاته منها: "خفيف الروح "، "زورونى"، "التحفجية"، "صولو عود" و"شقاوة ماريو سعيد".

إطلاق النسخة العربية من أنقذ القطة بمكتبة تنمية

وفي السابعة مساء، يعقد بمكتبة تنمية فرع المعادي، حفل إطلاق النسخة العربية لكتاب "أنقذ القطة.. لن تحتاج إلى كتاب بعده لكتابة السيناريو"، لكاتب السيناريو الأمريكي الشهير بليك سنايدر، والصادر عن دار الكرمة للنشر، بترجمة لغادة عبدالعال"، وحضور الكاتب السيناريست محمد أمين راضي.

عرض مدينة الأحلام للأطفال بمكتبة مصر

وفي الرابعة والنصف عصرًا، تنظم مكتبة مصر العامة، بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة، عرض ترفيهي للأطفال، تحت عنوان "مدينة الأحلام"، والعرض يقدمه متطوعون يابانيون، ويتضمن فقرات للساحر والأكروبات.

كما تعقد في نفس التوقيت ــ الرابعة عصرًا ــ بمكتبة مصر العامة أيضًا، ورشة تلوين للأطفال، وتشكيل حلوي وألعاب المولد النبوي بالألوان والصلصال.