الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شخصين إثر تصادم دراجة نارية وتروسيكل فى كفرشكر بالقليوبية

إصابة شخصين فى حادث
إصابة شخصين فى حادث بالطريق الحر بكفرشكر بالقليوبية

أصيب شخصان فى حادث تصادم سيارة نقل مع دراجة نارية وتروسيكل، أمام مدرسة الصنائع بالطريق الحر بنها- المنصورة، بمدينة كفرشكر، وتم نقل المصابين فى حالة خطيرة إلى مستشفى كفرشكر لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد سعفان، مأمور مركز شرطة كفرشكر، يفيد بوقوع حادث تصادم أمام مدرسة الصنايع بطريق بنها- المنصورة، دائرة المركز.

 تكليف البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وتسيير الحركة المرورية بمنطقة الحادث لعدم تعطل مصالح المسافرين والمواطنين بالطريق. 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

مصرع شاب وإصابة آخر إثر تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية بطريق بنها الحر

 كما لقى شاب مصرعه وإصابة آخر في حادث تصادم سيارة جامبو ودراجة نارية بالطريق الحر بنها- المنصورة، أمام قرية كفرعامر رضوان، التابعة لمدينة كفرشكر بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة كفرشكر يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة جامبو ودراجة نارية بمنطقة كفرعامر رضوان بنطاق مدينة كفرشكر، أسفر عن مصرع "أحمد. ع" 23 سنة، و"كمال. م" 23 سنة، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى لاتخاذ اللازم

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من المعاينة الأولية تصادم سيارة جامبو كانت فى طريقها إلى اتجاه كفرشكر ودراجة نارية كان يستقلها شخصان فى اتجاه مدينة بنها.

وتم تجنيب تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطل حركة المرور، وحفاظا على مصالح المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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