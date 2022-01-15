مصرع كهربائى فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية بكفر شكر

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية، بطريق جسر البحر بجوار السلخانة بدائرة مركز شرطة كفر شكر.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، بورود بلاغ من الأهالى بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكى ومصرع شخص، بطريق جسر البحر بجوار السلخانة بدائرة المركز.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة ملاكى قيادة "إ إ ا"، 29 سنة، طبيب بيطرى، بالدراجة النارية قيادة "ط م أ"، 54 سنة، كهربائى، توفى إثر إصابته بنزيف بالرأس والأنف والأذنين، مقيمين دائرة مركز كفر شكر، وجرى نقل الجثة لمستشفى كفر شكر المركزى.

وأوضحت التحريات، أنه حال سير السيارة الملاكى بالطريق المشار إليه فوجئ قائدها بالدراجة النارية تقطع الطريق أمامه فلم يتمكن من مفاداتها واصطدم بها ما أدى إلى انقلاب الدراجة وقائدها على جانب الطريق وإصابته نتيجة ارتطام رأسه بالأرض، وتم التحفظ على السيارة الملاكى والدراجة النارية، وجرى نقل الجثة لمستشفى كفر شكر المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.