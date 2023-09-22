الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يوسف القعيد لـ"الشاهد": "هيكل" كان يقدر عقلية جمال حمدان تقديرا غير عاديا

يوسف القعيد
يوسف القعيد

قال الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد، إن كل طبعة صدرت في حياة "هيكل" من كتاب "شخصية مصر.. دراسة في عبقرية المكان" للدكتور جمال حمدان، كانت عند "هيكل"، لافتًا إلى أن "هيكل" كان يقدر عقلية جمال حمدان تقديرًا غير عاديًا.

وأضاف يوسف القعيد، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر فضاية extra news، أن "هيكل" كان يرى في ذلك الوقت أن مصر تعاملت مع جمال حمدان بما لا يجب أن تتعامل به معه .

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

يوسف القعيد برنامج الشاهد الإعلامي محمد الباز جمال حمدان هيكل

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يوسف القعيد لـ"الشاهد": "هيكل" كان يقدر عقلية جمال حمدان تقديرا غير عاديا

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