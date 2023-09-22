يوسف القعيد لـ"الشاهد": "هيكل" كان يقدر عقلية جمال حمدان تقديرا غير عاديا

قال الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد، إن كل طبعة صدرت في حياة "هيكل" من كتاب "شخصية مصر.. دراسة في عبقرية المكان" للدكتور جمال حمدان، كانت عند "هيكل"، لافتًا إلى أن "هيكل" كان يقدر عقلية جمال حمدان تقديرًا غير عاديًا.

وأضاف يوسف القعيد، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر فضاية extra news، أن "هيكل" كان يرى في ذلك الوقت أن مصر تعاملت مع جمال حمدان بما لا يجب أن تتعامل به معه .

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.