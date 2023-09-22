الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القعيد يكشف لـ"الشاهد" معلومة غيرت وجهة نظر نجيب محفوظ من عبدالناصر

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والروائي يوسف القعيد

قال الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد، إنه قبل أكتوبر، تلقيت اتصال هاتفي من الدكتور المهندس خالد جمال عبدالناصر، نجل الرئيس "عبدالناصر"، في دار الهلال، وطلب رؤية نجيب محفوظ.

 

وأضاف "القعيد"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه خشي أن يكون هناك مشكلة لأن نجيب محفوظ كان لديه موقف من الرئيس جمال عبدالناصر، ولهذا قال له إنه سيرى إن لم يكن نجيب محفوظ في الإسكندرية.

 

وتابع، أنه أخبر  الأديب نجيب محفوظ، خلال تواجده معه في مركب "فرح بوت" بالنيل، وفوجئ باهتمامه وقوله له "ليه ماعزمتوش؟"، فأخبره إنه ليس من حقه ولابد أن يأخذ إذنه أولًا.

 

وأشار إلى أن خالد عبدالناصر، قابل نجيب محفوظ وسلم عليه وقبله، وقال له معلومة غيرت وجهة نظر نجيب لعبدالناصر، بقوله، إن والده كان عندما تصدر رواية جديدة لنجيب محفوظ كان يأتي بنسخ بعددهم ويوزعها عليهم وبعد فترة يناقشهم فيها وكانت مناقشة دقيقة ودؤوبة، فرد عليه نجيب: "لم يكن ينزعج من انتقادي له"، فقال له اطلاقا، بل إنه كان يوافق على عرض رواياته في أفلام مثل رواية "شيئ من الخوف"، لأنه قيل إن فيها رمزية أن عتريس هو عبدالناصر، مؤكدًا أن العلاقة بين نجيب وخالد استمرت حتى وفاة خالد.

 

الموسم الثالث من الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.         

 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

يوسف القعيد جمال عبدالناصر نجيب محفوظ معلومة وجهة نظر

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