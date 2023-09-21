أسعار النفط ترتفع قليلاً بفعل حظر روسي.. وبرنت فى أى مستوى

شهدت أسعار النفط تحسنًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الخميس المسائية، حيث ارتفعت بقيمة دولار واحد للبرميل.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة فرض حظر روسي مؤقت على صادرات الوقود، ما أدى إلى توجيه انتباه الأسواق بعيدًا عن التحديات الاقتصادية السائدة في العالم الغربي، والتي أثرت على الأسعار سلبًا خلال التعاملات الأولى.

العقود الآجلة لخام برنت

وارتفعت أسعار النفط، بالنسبة للعقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بنحو 46 سنتًا، أي ما يعادل 0.9٪، لتصل إلى 93.25 دولار للبرميل، بالإضافة إلى ذلك، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات، أي ما يعادل 0.2٪، لتصل إلى 89.57 دولار للبرميل.

قرار حظر روسي:

في السياق، أعلنت الحكومة الروسية، الخميس أنها حظرت مؤقتًا تصدير البنزين والديزل إلى جميع الدول باستثناء مجموعة تتكون من 4 دول سابقة بالاتحاد السوفيتي، هذا القرار اتخذ بهدف تحقيق الاستقرار في السوق المحلية للوقود.

تأثيرات توقعات التشديد النقدي:

على صعيد آخر، أبقى البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير أمس، لكنه أشار إلى توقعات برفع الفائدة ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 5.50 و5.75٪ بنهاية العام.

ويُتوقع أن يؤثر هذا الإجراء في النمو الاقتصادي والطلب على الوقود، حيث أن الدولار ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ مارس، ما يجعل النفط والسلع الأخرى أغلى للمشترين من الدول ذات العملات الأخرى.

توقعات بنك مورجان ستانلي:

ورفع بنك مورجان ستانلي توقعاته لأسعار خام برنت، مشيرًا إلى أن السوق قد تظل تعاني من نقص في الإمدادات لعدة شهور، خاصة بعد خفض الإنتاج السعودي والروسي. ولكنه أشار إلى أن الأس

كما زاد البنك توقعاته لسعر خام برنت بمقدار 12.5 دولار عن الأسعار الحالية في الربع الأول من 2024، و10 دولارات في الربع الثاني، و7.5 دولار في الربع الثالث، و5 دولارات في الربع الرابع.