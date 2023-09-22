الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فى ختام النشاط الصيفى لقصور الثقافة.. أطفال بشاير الخير فى زيارة للعلمين الجديدة

النشاط الصيفي لقصور
النشاط الصيفي لقصور الثقافة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الخميس، زيارة إلى مدينة العلمين الجديدة لعدد 45 طفلا من أطفال مدينة بشاير الخير 1-2، بمناسبة ختام النشاط الصيفي بالإسكندرية، ضمن خطة التنمية الثقافية للأطفال بمناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات.

وبدأت الفعاليات بجولة تفقدية داخل المدينة قام خلالها عدد من المهندسين بتعريف الأطفال بالأماكن الشهيرة وكيفية تصميم المباني الواقعة بها، وذلك برفقة العميد أحمد عبد العزيز، مدير المدينة، والدكتورة جيهان حسن مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل والمشرف على المشروع الثقافي بمناطق الإسكان البديل، والدكتورة لمياء الشافعي مدير جمعية أبناؤنا فى عيوننا الكشفية.

وشهدت الجولة لقاء توعويا لمدير المدينة مع الأطفال بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، دار حول مدينة العلمين وكيف تم تطويرها لتصبح واحدة من أهم المقاصد السياحية، خاصة مع طبيعة المناخ المعتدل الذي تتمتع تلك المدينة الساحلية التراثية.

وحرص الأطفال خلال الجولة على التقاط الصور التذكارية داخل المدينة، بحضور عبير عمرو مسئول العلاقات العامة والمشرف على النشاط المقام ضمن خطة فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

كما تفقد الأطفال كلا من الممشى السياحي، المنطقة الترفيهية، المسجد، وميدان المسلة، وخلال الجولة قامت د. جيهان حسن بتعريف الأطفال بمفهوم التراث وأنواعه مع شرح أهميته، وطرق الحفاظ عليه، بينما تناولت الكاتبة مروة الحمامصي الأهمية التاريخية للمسلات المصرية، وكيف استخدمها المصريون القدماء كرمز معماري وديني.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني مدينة العلمين الجديدة أطفال مدينة بشاير الخير 1-2 ختام النشاط الصيفي بالإسكندرية

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