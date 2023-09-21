مفاجأة كبيرة.. عبدالمنعم لـ"كابيتانو مصر": بتمنى ضم هذا الثنائى من الزمالك

حل محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي والمنتخب الوطني، ضيفاً على حلقة اليوم من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر".

وقال: "في كأس الأمم الإفريقية أكرم توفيق اتصاب ونزلت ظهير أيمن ومكنتش عاوز ألعب في المركز ده برضه، وكان مستر كيروش مقتنع بيا جدًا واسمي مكانش معروف، واداني الثقة واتكلم معايا ومكنتش كويس أول ماتش".

ولفت: "الماتش اللي بعده اتصاب الونش لعبت مساك، واتمسكت بالفرصة لازم تحط بصمتك ولقيت الأهلي بيكلمني وأنا لسه في البطولة إني رجعت ورحنا على مونديال الأندية على طول".

وكشف عن اللاعب الذي يتمنى انضمامه للأهلي من صفوف نادي الزمالك، مؤكدًا أنه يتمنى انضمام أحمد سيد زيزو، وأحمد فتوح.

وعن كواليس هدفه في شباك الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، قال: "قولت لعلي معلول في كذا ركنية ألعابها على العارضة الأولى، وفي الضربة دي رحتله قولته العبها وما لكش دعوة، بعد الجول مسكته قولته مش قولتلك".

“كابيتانو مصر”

أطلقت الشركة المتحدة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة خطة دعم وتطوير 150 لاعبًا من أفضل المواهب التي شاركت في الموسم الأول من كابيتانو مصر، من خلال 7 مراكز تدريبية في 7 محافظات مختلفة.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشرة على OnTime Sports.

◘ اقرأ أيضًا