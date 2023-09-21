الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نجوم الفن يتألقون على السجادة الحمراء بمهرجان الغردقة لسينما الشباب (صور)

مهرجان الغردقة لسينما
مهرجان الغردقة لسينما الشباب

استقبل مهرجان الغردقة لسينما الشباب ضيوفه من نجوم الفن المصري والعربي على الريد كاربت، والذين تألقوا أمام كاميرات المصورين.

بحضور حسين فهمى.. انطلاق فعاليات أولى دورات مهرجان الغردقة لسينما الشباب (صور)

وفد من ثانى أكبر شركة سفن سياحية فى العالم يزور ميناءى الغردقة وشرم الشيخ

كان من بين نجوم "الرد كاربت" الفنانين حسين فهمي وزوجته، ومحمود حميدة، والهام شاهين، وهاني سلامة، وسولاف فواخرجي، وصبري فواز ، وميرنا وليد، صفية العمري، وأمير شاهين، وسميرة محسن، وأحمد وفيق، ومصطفى هريدي، والمخرج الكبير محمد عبد العزيز ، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية ، والمنتج جابي الخوري والدكتور محمد العدل،  والمخرج خالد بهجت، والمخرج عمرو عابدين، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما.

مهرجان الغردقة لسينما الشباب
مهرجان الغردقة لسينما الشباب
مهرجان الغردقة لسينما الشباب
مهرجان الغردقة لسينما الشباب
مهرجان الغردقة لسينما الشباب
مهرجان الغردقة لسينما الشباب

 

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