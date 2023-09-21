نجوم الفن يتألقون على السجادة الحمراء بمهرجان الغردقة لسينما الشباب (صور)

استقبل مهرجان الغردقة لسينما الشباب ضيوفه من نجوم الفن المصري والعربي على الريد كاربت، والذين تألقوا أمام كاميرات المصورين.

كان من بين نجوم "الرد كاربت" الفنانين حسين فهمي وزوجته، ومحمود حميدة، والهام شاهين، وهاني سلامة، وسولاف فواخرجي، وصبري فواز ، وميرنا وليد، صفية العمري، وأمير شاهين، وسميرة محسن، وأحمد وفيق، ومصطفى هريدي، والمخرج الكبير محمد عبد العزيز ، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية ، والمنتج جابي الخوري والدكتور محمد العدل، والمخرج خالد بهجت، والمخرج عمرو عابدين، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما.

مهرجان الغردقة لسينما الشباب

مهرجان الغردقة لسينما الشباب

مهرجان الغردقة لسينما الشباب

مهرجان الغردقة لسينما الشباب

مهرجان الغردقة لسينما الشباب