الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ اقتصاد: بريطانيا تشهد ارتفاعًا فى تكلفة المعيشة والحكومة ترفض زيادة الرواتب

بريطانيا
بريطانيا

قال أحمد عبود، أستاذ الاقتصاد، إن بريطانيا تشهد ارتفاعا في تكلفة المعيشة بشكل كبير، وارتفاع في معدلات التضخم ما أثر على المواطنين داخل بريطانيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك ارتفاعا في معدلات الفائدة مما يؤثر على المواطنين، بسبب الرهن العقاري لسداد قسط ملكية السكن.

وأكد عبود أن المواطن البريطاني يواجه ارتفاعا في فاتورة الكهرباء والغاز، علاوة على عدم اتجاه الدولة لزيادة الرواتب ولو حتى بنسبة ضئيلة.

وحول سلسلة الإضرابات في بريطانيا، أوضح أنها تؤثر على الاقتصاد البريطاني، والتي بلغت 3 بليونات جنيه استرليني، هي حصيلة الخسارة الاقتصادية نتيجة الإضرابات في بريطانيا خاصة في مجالات حيوية كالسكة الحديد، والصحة.

واستطرد أستاذ الاقتصاد: "سلسلة الإضرابات تؤثر بدورها على الاقتصاد البريطاني، وقدرته وكفاءته"، موضحًا أن هناك استقرارا في معدلات التضخم ولكن لن ترضخ الحكومة البريطانية لرفع الرواتب إلا بنسبة ضئيلة ما أدى إلى استمرار الإضرابات.

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