الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بالأسماء.. ننشر تفاصيل حركة انتداب القضاة لإدارات وقطاعات وزارة العدل

وزير العدل
وزير العدل

وافق المستشار عمر مروان وزير العدل، على ندب وتجديد ندب المستشارين للعمل في إدارات وقطاعات الوزارة المختلفة خلال  العام القضائي الجديد 2023 /2024

وانتهى قطاع التفيش القضائي بوزارة العدل، من إعداد الحركة القضائية لأعضاء القطاعات المختلفة بوزارة العدل، وتم إرسالها إلى مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي حسنى عبداللطيف رئيس محكمة النقض، لاعتمادها بشكل نهائي.

وحصل "الدستور" على بيان بتفاصيل حركة انتداب القضاء للعمل بقطاعات وزارة العدل..

القضاء الأعلى يعتمد الجزء الثاني من الحركة القضائية 2023 /2024

وفى سياق متصل وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حسني عبداللطيف، رئيس مجلس القضاء الأعلى، على إقرار مشروع الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام 2023 /2024 بشأن التعيين في وظائف الرؤساء من الفئتين أ، ب والقضاة بالمحاكم الابتدائية، ومن في درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف.

الحركة راعت الظروف الاجتماعية والمرضية لرجال القضاء،

وراعت الحركة قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى والظروف الاجتماعية والمرضية لرجال القضاء، ورغباتهم وفقا لما تضمنته الكشوف المرفقة.

بالأسماء.. ننشر تفاصيل حركة انتداب القضاة لإدارات وقطاعات وزارة العدل by Hassan Mosad on Scribd

مجلس القضاء الأعلى

وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي حسنى عبداللطيف، على إقرار مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2024 -2023، بشأن التعيين فى وظائف الرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف، ومن فى درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة فى تلك الوظائف.

وتضمن المشروع ترقية 254 نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف و326 قاضيا بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب استئناف، و 350 رئيساً من الفئة (أ) للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف.

وراعت الحركة قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى والظروف المرضية والاجتماعية لرجال القضاء ورغباتهم وفقا لما تضمنته الكشوف المرفقة، على أن تبدأ الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى في تلقى الاعتراضات على مشروع الـحـركـة اعتبارًا من الخميس 24 من أغسطس 2023 وحـتـى يـوم الأربعاء الموافق 30 من أغسطس 2023.

وزير العدل ندب تجديد ندب ادارات قطاعات الوزارة لمدة عام قضائي

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