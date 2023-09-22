الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة فى القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 22-9-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

الصلاة هى عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام، وقد فرضت الصلاة في مكة قبل هجرة النبي محمد إلى المدينة المنورة في السنة الثانية قبل الهجرة، وذلك أثناء الإسراء والمعراج، ويهتم المسلمون بمتابعة مواقيتها، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023. 

مواقيت الصلاة في القاهرة 

المدينةالفجرشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
القـاهـرة5:15 ص6:42 ص12:48 م4:16 م6:54 م8:12 م

 

 

 

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مواقيت الصلاة في المحافظات 

المدينةالفجرشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الأسكندرية5:19 ص6:47 ص12:54 م4:22 م7:0 م8:18 م
طنطــا5:15 ص6:43 ص12:49 م4:18 م6:56 م8:14 م
المنصورة5:13 ص6:41 ص12:48 م4:16 م6:54 م8:12 م
الزقـازيق5:13 ص6:41 ص12:47 م4:16 م6:54 م8:11 م
أسيــوط5:18 ص6:43 ص12:49 م4:16 م6:54 م8:10 م
سـوهاج5:17 ص6:41 ص12:47 م4:14 م6:52 م8:7 م
بنى سويف5:17 ص6:43 ص12:49 م4:17 م6:55 م8:12 م
المنـيـا5:19 ص6:44 ص12:50 م4:18 م6:56 م8:12 م
قـــنا5:13 ص6:37 ص12:43 م4:10 م6:48 م8:3 م
أســوان5:14 ص6:36 ص12:42 م4:8 م6:47 م8:0 م
مطـروح5:29 ص6:58 ص1:4 م4:33 م7:11 م8:29 م
الغردقـة5:7 ص6:32 ص12:38 م4:6 م6:44 م7:59 م
بورسعيـد5:9 ص6:38 ص12:44 م4:13 م6:50 م8:9 م
السـويس5:10 ص6:37 ص12:43 م4:11 م6:49 م8:7 م
العريـش5:3 ص6:32 ص12:38 م4:7 م6:44 م8:3 م
          

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