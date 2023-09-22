مواقيت الصلاة فى القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 22-9-2023

الصلاة هى عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام، وقد فرضت الصلاة في مكة قبل هجرة النبي محمد إلى المدينة المنورة في السنة الثانية قبل الهجرة، وذلك أثناء الإسراء والمعراج، ويهتم المسلمون بمتابعة مواقيتها، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023.

مواقيت الصلاة في القاهرة

المدينة الفجر شروق الظهر العصر المغرب العشاء القـاهـرة 5:15 ص 6:42 ص 12:48 م 4:16 م 6:54 م 8:12 م

مواقيت الصلاة في المحافظات

المدينة الفجر شروق الظهر العصر المغرب العشاء الأسكندرية 5:19 ص 6:47 ص 12:54 م 4:22 م 7:0 م 8:18 م طنطــا 5:15 ص 6:43 ص 12:49 م 4:18 م 6:56 م 8:14 م المنصورة 5:13 ص 6:41 ص 12:48 م 4:16 م 6:54 م 8:12 م الزقـازيق 5:13 ص 6:41 ص 12:47 م 4:16 م 6:54 م 8:11 م أسيــوط 5:18 ص 6:43 ص 12:49 م 4:16 م 6:54 م 8:10 م سـوهاج 5:17 ص 6:41 ص 12:47 م 4:14 م 6:52 م 8:7 م بنى سويف 5:17 ص 6:43 ص 12:49 م 4:17 م 6:55 م 8:12 م المنـيـا 5:19 ص 6:44 ص 12:50 م 4:18 م 6:56 م 8:12 م قـــنا 5:13 ص 6:37 ص 12:43 م 4:10 م 6:48 م 8:3 م أســوان 5:14 ص 6:36 ص 12:42 م 4:8 م 6:47 م 8:0 م مطـروح 5:29 ص 6:58 ص 1:4 م 4:33 م 7:11 م 8:29 م الغردقـة 5:7 ص 6:32 ص 12:38 م 4:6 م 6:44 م 7:59 م بورسعيـد 5:9 ص 6:38 ص 12:44 م 4:13 م 6:50 م 8:9 م السـويس 5:10 ص 6:37 ص 12:43 م 4:11 م 6:49 م 8:7 م العريـش 5:3 ص 6:32 ص 12:38 م 4:7 م 6:44 م 8:3 م