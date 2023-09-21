عضو بالشيوخ: ترشح الرئيس السيسى لفترة جديدة ضمانة للعبور للمستقبل

قال النائب نادر يوسف وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة أمن قومي من الدرجة الأولى لمصر، فهناك تحديات كبيرة وبالغة، والرئيس وحده برؤيته قادر على التصدي لها.

وأعلن نادر نسيم في تصريح صحفي له اليوم، أنه يؤيد ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، نظرا للجهد الكبير الذى يتم بذله من أجل الشعب المصرى، وما تم على أرض الواقع من مشروعات عملاقة في الجمهورية الجديدة وقدرة الوطن على التغلب على تحديات كثيرة.

صاحب مشروع وحلم للوطن

وأكد وكيل دينية الشيوخ، أن الرئيس السيسي صاحب مشروع وحلم لهذا الوطن، وكل يوم نرى على أرض الواقع إنجازات فى كافة المناحى، وكل المجالات والسنوات الماضية أثبتت تماما للجميع قدرته على حمل المسئولية والانطلاق بالوطن للمستقبل.

ضمانة للوطن

وقال النائب نادر يوسف نسيم: ما تم خلال السنوات التسع الماضية لا يمكن أن يتحقق في دول أخرى إلا بعد عقود، متابعا: ترشح السيسي ضمانة للوطن، ولابد أن يستمر ليحقق حلم المصريين فى بلد آمن، وينمو بشكل كبير ومستقر ونطمئن جميعا على المستقبل.

كانت عدد من الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة قد أعلنت دعمها وتأييدها لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة لولاية ثالثة لاستكمال ما بدأه من مشروعات قومية تنموية ضخمة في كل ربوع الجمهورية، وأكدت هذه القوى عن قيامها بعدة فعاليات لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من بين هذه الأحزاب كل من مستقبل وطن والمؤتمر والمصريين الأحرار وحماة الوطن والسادات الديمقراطي والإصلاح والنهضة والغد وتحالف الأحزاب المصرية الذي يضم تحت مظلته ٤٠ حزبا سياسيا، وحزب الأحرار الاشتراكيين، وغيرها من القوى السياسية.