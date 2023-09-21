في مباراة الأهداف السبعة.. الاتفاق يسقط الطائي بنتيجة 4/3 بدوري روشن السعودي

حقق فريق الاتفاق فوزا مثيرا على حساب نظيره الطائي، بنتيجة 4/3 في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الخميس، على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وافتتح التسجيل أولا للاتفاق، جيورجينهو فاينالدوم في الدقيقة الثانية، بينما أدراك التعادل للطائي بيرتارد ميتساه في الدقيقة العاشرة.

وشهدت الدقيقة الـ36، هدفا ثانيا للطائي احرازه بيرتارد ميتساه أيضا، وفي الدقيقة الـ41، يدرك موسى ديميبلي التعادل للاتفاق، لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 2/2.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، يحرز بيرتارد ميتساه ثالث أهداف الطائي، ليكون "هاتريك"، وذلك في الدقيقة الـ54.

وفي الدقيقة الـ72، يضيف جيورجينهو فاينالدوم، ثالث أهداف الاتفاق والثاني له بصفة شخصيا مدركا التعادل.

وفي الدقيقة الـ90+3، يخطف موسى ديميبلي، رابع أهداف الاتفاق والنقاط الثلاثة والثاني له بصفة شخصيا أيضا.

بهذه النتيجة يواصل الاتفاق، الزحف نحو قمة دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث جاء في المركز الثالث برصيد 16 نقطة، خلف الهلال المتصدر برصيد 17 نقطة، والتعاون الوصيف برصيد 16 نقطة.