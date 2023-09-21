الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

في مباراة الأهداف السبعة.. الاتفاق يسقط الطائي بنتيجة 4/3 بدوري روشن السعودي

الاتفاق السعودي
الاتفاق السعودي

حقق فريق الاتفاق فوزا مثيرا على حساب نظيره الطائي، بنتيجة 4/3 في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الخميس، على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة السابعة من  دوري روشن السعودي للمحترفين.

وافتتح التسجيل أولا للاتفاق، جيورجينهو فاينالدوم في الدقيقة الثانية، بينما أدراك التعادل للطائي بيرتارد ميتساه في الدقيقة العاشرة.

وشهدت الدقيقة الـ36، هدفا ثانيا للطائي احرازه بيرتارد ميتساه أيضا، وفي الدقيقة الـ41، يدرك موسى ديميبلي التعادل للاتفاق، لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 2/2.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، يحرز بيرتارد ميتساه ثالث أهداف الطائي، ليكون "هاتريك"، وذلك في الدقيقة الـ54.

وفي الدقيقة الـ72، يضيف جيورجينهو فاينالدوم، ثالث أهداف الاتفاق والثاني له بصفة شخصيا مدركا التعادل.

وفي الدقيقة الـ90+3، يخطف موسى ديميبلي، رابع أهداف الاتفاق والنقاط الثلاثة والثاني له بصفة شخصيا أيضا.

بهذه النتيجة يواصل الاتفاق، الزحف نحو قمة دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث جاء في المركز الثالث برصيد 16 نقطة، خلف الهلال المتصدر برصيد 17 نقطة، والتعاون الوصيف برصيد 16 نقطة.

الاتفاق دوري روشن للمحترفين الطائي دوري روشن السعودي دوري روشن السعودي للمحترفين

مواد متعلقة

بمشاركة نيمار.. الهلال السعودى يسحق الرياض بسداسية فى دورى روشن

الأكثر قراءة

"التأمينات" تكشف موعد تطبيق زيادة المعاشات بعد قرار الرئيس

شكرى: يمكن التوصل لاتفاق حول سد النهضة خلال أسبوع حال توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا

تمرد مدافع الزمالك قبل مباراة بيراميدز والنادى يعاقبه بقرارين

الزمالك يعطّل طموح بيراميدز بالتعادل الإيجابى فى الدورى

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة

مشروع المثلث الذهبي: 8 أرقام تكشف عن فوائده الضخمة لأهالي الصعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اجتماع "التعاون الإسلامى".. سامح شكري يدين ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلى

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)