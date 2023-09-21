الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

اصطفاف على حروف "مصر".. "تنشيط السياحة" تحتفل باليوم العالمي للسلام من الاسكندرية

يوم السلام العالمي
يوم السلام العالمي

وجهت الدكتورة أمل العرجاوي، مدير عام مكاتب هيئة التنشيط السياحي بالإسكندرية، دعوة للسياحة في يوم السلام العالمي من استاد الإسكندرية الدولي، أول استاد أوليمبي في إفريقيا والشرق الأوسط.

ويحتفل العالم في يوم 21 سبتمبر من كل عام، باليوم العالمى للسلام، بإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعزيز سبل السلام، في مختلف المجالات المجتمعية.

فبالأعلام المصرية، اصطف الشباب المشاركين مكونين بأجسادهم كلمة “مصر” في رسالة بأن مصر بلد الأمن والسلام من أقدم استاد إفريقي على أرض الإسكندرية.

تابعت مدير عام التنشيط السياحي بالإسكندرية، أن السياحة والسلام وجهان لعملة واحدة فلا وجود للسياحة إذا غاب السلام، و هذا ماشاهدناه في فترات ماضية متفرقة مع تواجد عدد من الأزمات عالميا يكون أول من يتأثر هو النشاط السياحي، ليشهد ركود حاد، وبالتبعية يكون له تأثير سلبي على العلاقات الدولية المتبادلة وتحقيق الدخل القومي والذي يحقق القطاع السياحي نسبة كبيرة منه.

وأكدت العرجاوي، بأننا بحاجة إلى هدنة من أجل تحقيق السلام المنشود ولهذا رغبنا في يوم السلام العالمي توجيه رسالة للجميع وتوعية الجيل الجديد، بأن السلام هو جسر التواصل بين الثقافات والشعوب

وواصلت بان تعزيز مقومات السياحة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتكون حافزا للتنمية والمصالحة لتحقيق شعار هذا العام "العمل من أجل السلام".

يوم السلام العالمي
يوم السلام العالمي
وزارة السياحة والآثار استاد الإسكندرية الدولي كلمة Egypt السياحة والسلام الإسكندرية

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