الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رمضان على الدكة.. تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك فى الدورى

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لـ بيراميدز تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الزمالك، بمسابقة الدوري الممتاز (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة بيراميدز والزمالك بالدوري الممتاز

ويستضيف بيراميدز نظيره الزمالك، في السابعة مساء الخميس على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة المحلية، في موسمه الجديد (2023/2024).

تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك

شهد تشكيل بيراميدز لمواجهة الفارس الأبيض، قيادة الكونغولي الدولي فيستون ماييلي، هداف الكونفيدرالية الإفريقية السابق، هجوم الفريق السماوي، إضافة لعبدالله السعيد، بينما يتواجد رمضان صبحي على مقاعد البدلاء.

ونجح بيراميدز في إتمام التعاقد مع فيستون ماييلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية 2023، قادما من يانج أفريكانز التنزاني السابق.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر- أحمد سامي- أحمد فتحي- كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي- وليد الكرتي- عبدالله السعيد- إبراهيم عادل- مهند لاشين.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي- محمود مرعي- بلاتي توريه- رمضان صبحي- سيف جعفر- محمد حمدي- فخري لاكاي- يوسف أسامة- دودو الجباس.

تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك بالدوري الممتاز

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والزمالك في قمة الجولة الأولى

تنقل قمة بيراميدز والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، الناقل الرسمي والحصري لكافة مباريات الموسم الجديد للدوري الممتاز (نسخة 2023/2024).

طاقم حكام مباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري الممتاز

ويقود المباراة تحكيميا طاقم مكون من محمود بسيوني حكما للساحة، ويساعده أحمد توفيق طلب حكم مساعد أول، وعمر فتحي حكم مساعد ثان، ومعهم محمود رشدي حكمًا رابعًا، وعمرو الشناوي حكم فيديو ومحمد نهاد مساعد حكم فيديو.

طاقم حكام مباراة بيراميدز والزمالك بالدوري
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