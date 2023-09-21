الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نيمار فى الهجوم.. تشكيل مفاجئ للزمالك أمام بيراميدز فى الدورى

الزمالك
الزمالك

أعلن خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه فريق بيراميدز في مباراة الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساءً على ملعب 30 يونيو.

تشكيل الزمالك لمباراة بيراميدز بالدوري الممتاز

جاء تشكيل الزمالك على النحو الآتي:
في حراسة المرمى: محمد صبحي.
خط الدفاع: حمزة المثلوثي.، مصطفى الزناري، محمود علاء، محمد عبد الشافي.
وسط الملعب: عمرو السيسي، محمد أشرف روقا، عمر جابر.

الهجوم: سيد عبدالله نيمار، ناصر منسي، أحمد عبدالرحيم إيشو.

فيما جاءت دكة بدلاء الزمالك على النحو الآتي: عبدالرحمن محمد نفادة، محمد عبدالغني، محمد طارق، نبيل عماد دونجا، إبراهيما نداي، يوسف أوباما، محمود عبدالرازق شيكابالا، مصطفى شلبي، علي ياسر.

ويتطلع الزمالك لمصالحة الجماهير بعد الخسارة التي تلقاها في مباراة ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية أمام فريق أرتا سولار الجيبوتي، وتحقيق الانتصار من أجل رفع الروح المعنوية للاعبين وبدء الموسم بشكل جيد، والابتعاد عن دوامة فقدان النقاط في المراحل المبكرة من الموسم.

فيما يرغب بيراميدز في تحقيق انتصاره الأول واستغلال وقوعه في مباراة كبيرة أمام الزمالك، وتحقيق الانتصار لمنح لاعبيه دفعة معنوية في بداية الموسم.

ويغيب عن الزمالك كل من أحمد سيد زيزو وحاتم سكر لحصول كل منهما على الإنذار الثالث في المباراة الأخيرة في دوري الموسم الماضي وأحمد أبوالفتوح ومحمود حمدي الونش ومحمد عواد وعبدالله جمعة؛ بسبب الإصابة وسيف الجزيري وسامسون أكينولا لأسباب فنية.

فيما يغيب عن بيراميدز كل من أحمد توفيق لطرده في المباراة الأخيرة بدوري الموسم الماضي أمام الأهلي والمغربي محمد الشيبي لحصوله على الإنذار الثالث في نفس المباراة، ومحمد رضا بسبب الإصابة.

أوسوريو الزمالك بيراميدز الدوري المصري الممتاز تشكيل الزمالك

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نيمار فى الهجوم.. تشكيل مفاجئ للزمالك أمام بيراميدز فى الدورى

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