ضبط مدير صفحة لتسهيل سفر الفتيات للخارج وممارسة الأعمال المخلة بالإسكندرية

ألقت الإدارة العامة لـحماية الآداب القبض على القائم بإدارة صفحة لتسهيل سفر الفتيات خارج البلاد وممارسة الأعمال المخلة فى الإسكندرية.

صفحة لتسهيل سفر الفتيات للخارج

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود إحدى الصفحات على أحد مواقع التواصل الإجتماعى، يقوم خلالها المسئول عن تلك الصفحة بالإعلان عن استعداده لتسهيل سفر السيدات خارج البلاد، وتحريضهن على ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل تحصلهن على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة تلك الصفحة عاطل “له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية” حال تواجده بمحافظة الإسكندرية وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وبهدف التربح المادى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.