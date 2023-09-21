ضبط متهم بالاعتداء على طليقته ونشر صورها الخاصة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما نُشر على إحدى صفحات فيسبوك، وتضمن حوارًا صحفيًا مع سيدة مقيمة بمحافظة البحيرة استغاثت خلاله من قيام طليقها بالاعتداء عليها بالضرب وتهديدها بإلحاق الضرر بها عقب مطالبتها بحقوقها الشرعية، وصدور أحكام قضائية ضده لقيامه بتصويرها دون علمها أثناء زواجهما ونشر صور لها والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي عقب انفصالهما.

بالفحص تبين أن المشكو فى حقه المذكور محكوم عليه فى قضيتين "جنح اقتصادية" لصالح الشاكية والخاصتين بالتعدى عليها والتشهير بها، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط المشكو فى حقه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

غسيل أموال وتحرش

وفي سياق مختلف تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أمس الأربعاء، من ضبط 3 متهمين بينهم سيدة متورطين في غسل أموال قرابة النصف مليار جنيه من تجارة المخدرات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" وإحدى السيدات، لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.

وذلك عن طريق قيامهم بتأسيس أنشطة تجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات، فضلًا عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ350 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص أمكن ضبط طرفى المشاجرة طرف أول: (9 أشخاص "3 منهم يحملون جنسيات" إحدى الدول)، وبحوزتهم (2 عصا خشبية– قبضة حديدية)، طرف ثان: (شخصين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول ومصاب بكسور وجروح متفرقة بالجسم").

وتبين وقوع مشاجرة بين الطرفين بسبب علم الطرف الأول من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بقيام أشخاص يحملون جنسية الطرف الثاني بمضايقة إحدى السيدات تحمل جنسيتهم، فقاموا بالتوجه لمحل البلاغ والتعدي على المتواجدين دون تمييز، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الطرف الثاني وأحد المواطنين تصادف مروره بالمنطقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.