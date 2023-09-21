أكاديمي: مصر جاءت متفردة فى تضامنها مع الشعب الليبى

كشف الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، الدروس المستفادة من الأزمات التي تسبب بها إعصار “دانيال” في ليبيا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن مصر جاءت متفردة في تضامنها مع الشعب الليبي، وتحركت بسرعة لدعمه إنسانيًا وإغاثيًا لتخفيف وطأة تداعيات العاصفة المتوسطية دانيال التي ضربت مدن شرق ليبيا.

وأضاف أن القيادة السياسية المصرية تؤكد على مفهوم التضامن والتكامل بين الدول على مستوى جميع المحافل الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يشهد حالة من التعاطي مع الأزمات المتعاقبة وفي جميع مجالات التنمية والأمن الغذائي وغيرها.

وأشار إلى أن مصر أول دولة قدمت المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى ليبيا، موضحًا أن مصر تقدم الدعم الصحي والعلاجي والإنساني والإعاشي للمتضررين من العاصفة دانيال في ليبيا من خلال جسر جوي وحاملة المروحيات "ميسترال".