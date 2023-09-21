أستاذ إدارة: الحزم الاجتماعية التى أصدرها الرئيس السيسى لرفع العبء عن كاهل المواطن

علق الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، على الحزم الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المشروعات القومية ببني سويف.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن الحزم الاجتماعية التي أصدرها الرئيس السيسي لرفع العبء عن كاهل المواطن.

وأوضح أن قرارت الرئيس السيسي جاءت في توقيت مهم نظرًا لحالة التضخم وارتفاع الأسعار العالمية التي أثرت علي معيشة المواطن.

وأضاف أن هذه القرارات نتيجة لاحتياجات الموظفين والفئات الأكثر احتياجًا في الدولة، موضحاً أن الموارد المالية للدولة استطاعت أن تغطي كل هذه القرارات الاستثنائية.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للمواطنين، نتيجة لقرار رئيس الجمهورية.