خالد الجندى: النفس البشرية تكره الإلزام والالتزام

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الصلاح يقُصد به توصيف الشيء ذاته، بينما الإصلاح هو الدخول على الشيء لإصلاحه.

الصالح والإصلاح

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن النفس البشرية تكره الإلزام والالتزام، معبرًا: "أن بعض الناس عاوزين المشاريع القومية تقف زي الكباري ومحطات المياه وغيرها من أجل العيش دون مسئولية أو إلزام".

النبي الأمين

في السياق ذاته أشار الشيخ رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، إلى أن النبي صلى الله وعليه وسلم قبل البعثة النبوية بـ40 عامًا كان رجلا صالحا يتعبد في غار حراء، وكان يُلقب بالصادق الأمين من قبل أهل مكة.

وتابع: "عندما انتقل النبي من الصالح إلى مهمة الإصلاح بدأ التربص لرسول الله ووصفه بالجنون".