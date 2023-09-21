الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استجابة لأولياء الأمور.. تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوية فى دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط

وافقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على النزول مرة أخرى بالحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، بمعدل درجتين من مجموع 230 إلى 228 درجة، تلبيةً لطلبات أولياء الأمور الراغبين فى إلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الثانوى العام، ووجود أماكن شاغرة بالصف الأول الثانوى العام ببعض مدارس المرحلة الثانوية بالإدارات التعليمية.

استعدادات مكثفة للعام الدراسي الجديد في دمياط 

في سياق متصل، تفقد "علي عبدالرءوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، اليوم الخميس، مدرستي المستقبل تعليم أساسي ومحمد حسن الزيات تعليم أساسي بإدارة دمياط الجديدة التعليمية وذلك لمتابعة ورصد جاهزيتها لانطلاق العام الدراسي الجديد بداية أكتوبر المقبل، تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وشدد وكيل "تعليم دمياط"، أثناء الجولة، على ضرورة انضباط المدارس ومواصلة الاستعدادات النهائية وضرورة التزام القائمين بالعملية التعليمية بكل الإدارات التعليمية  بالجدية والإخلاص والعطاء في العمل، وتقدير المسئولية لتوفير المناخ المناسب للطلاب مع بداية الدراسة لتحقيق منتج تعليمي متميز.

وأشاد “عبدالرءوف”، خلال الزيارة بالاستعداد الجيد للمدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي.

وأكد وكيل "تعليم دميـاط" استمرار جولاته الميدانية المفاجئة بكل الإدارات التعليمية؛ لمتابعة جاهزيتها قبل انطلاق الدراسة، معربًا عن خالص أمنياته بتحقيق عام دراسي ناجح حافل بالعطاء المثمر، متمنيًا كل التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.

محافظ دمياط الثانوية العامة تعليم دمياط وكيل تعليم دمياط الثانوي العام

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