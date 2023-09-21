الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

CIB ينجح فى إتمام ثانى إصدار سندات توريق لصالح شركة حالًا للتمويل الاستهلاكى

البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي

قامت شركة حالًا للتمويل الاستهلاكي، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB)، باعتباره المستشار المالي ومدير الإصدار الحصري وأمين الحفظ، بطرح سندات توريق بقيمة بلغت 1.04 مليار جنيه مصري وتم إصدارها على أربع شرائح مختلفة في الآجال، وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتماني ومعدل العائد. 

وحازت السندات التي تم إصدارها على تصنيف ائتماني P1 / P1 / P1 / A للأربع شرائح على التوالي، نظرًا للجودة العالية للمحفظة المحالة.

يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه على ثلاث سنوات بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

في هذا السياق، أعربت منن عوض الله رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي عن اعتزازها بإتمام هذا الإصدار الذي تمت تغطيته 1.5 مرة من قبل عدة من أكبر البنوك وصناديق الاستثمار المحلية، وهذا نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة التي تشهدها السوق، وأضافت "يعتبر هذا الإصدار الثاني من برنامج إصدارات متعددة تبلغ قمته 3 مليارات جنيه مصري. 

تم إغلاق الإصدار الأول بمبلغ 978 مليون جنيه مصري في ديسمبر 2022 وتمت تغطيته 1.8 مرة"، وأكملت "يعد هذا الإصدار بمثابة نجاح آخر في سابقة أعمال البنك التجاري الدولي وشركة حالا للتمويل الاستهلاكي، إضافة إلى صفقات أخرى بخلاف التوريق في طور الإعداد، تتمثل في منتجات أخري من أدوات الدخل الثابت". 

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وقام مكتب معتوق بسيوني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار.

شركة حالا للتمويل الاستهلاكي هى إحدى شركات مجموعة MNT Tech وهي مجموعة شركات تسعى لتقديم خدمات متطورة/ تكنولوجية للفئات غير المستهدفة في السوق المصرية، وتتضمن المجموعة أيضا شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر، وشركة مشروعي لتمويل المركبات الخفيفة.

البنك التجاري الدولي التصنيف الائتماني الهيئة العامة للرقابة المالية السندات القروض المشتركة

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