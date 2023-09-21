كمال ريان: "التجلي الأعظم" يهدف لتطوير سانت كاترين بشكل كامل

قال كمال ريان، الصحفي المتخصص في شئون مجلس الوزراء، إن مشروع التجلي الأعظم من أهم المشاريع القومية المصرية، حيث يضع هذا المشروع مدينة سانت كاترين في موقعها اللائق كواحدة من أهم المقاصد السياحية على مستوى العالم.

تطوير سانت كاترين

وأكد كمال ريان، خلال مداخلة هاتفية لـ"نشرة أخبار دي إم سي" المذاعة عبر فضائية “دي إم سي”، ان مدينة سانت كاترين أصبح لها طابع سياحي أثري وديني وبيئي خاص بها، ولهذا تحرص الدولة المصرية على تطوير هذه المنطقة من كافة الجوانب لجذب المزيد من السياح.

التجلي الأعظم

وأضاف في حديثه، أن هذا المشروع غرضه إنشاء مجال روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس كما عرضه وزير الإسكان أمام رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي أثناء زيارته اليوم، معبراً:" هذا المشروع يوفر جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، علاوة عن تنمية المدينة بالكامل".

وتابع: "حدث تطوير شامل للمناطق السكنية بهذه المدينة، ولهذا تفقد رئيس الوزراء اليوم أعمال التطوير في منطقة سانت كاترين، كما تفقد المنطقة السكنية في حي الزيتون بسانت كاترين".