صحفى: أزمة ليبيا كشفت قوة الإدارة المصرية فى التعامل مع إعصار دانيال

علّق الكاتب الصحفي كمال ريان، على تقديم مصر للمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا بعد إعصار دانيال المدمر.

وقال ريان، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إن أزمة ليبيا كشفت قوة الإدارة المصرية والتعامل مع الموقف منذ الساعات الأولى.

أضاف أن الدولة المصرية والقوات المسلحة نفذت كل توجيهات الرئيس السيسي بإرسال المساعدات لليبيا وكذلك في إعادة جثامين المواطنين المصريين الذين وافتهم المنية في مدينة درنة الليبية.

أشار إلى أن الدولة اتخذت جميع الإجراءات التي تكفل سرعة ودعم الأسر المصرية بمن لديهم ضحايا أو مفقودين، موضحًا أن مجلس الوزراء نفذ هذه التوجيهات من خلال صرف مستحقات مالية للضحايا والمصابين.