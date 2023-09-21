دراسة: انتشار الأفكار المتطرفة والمعادية للديمقراطية بشكل كبير في ألمانيا

أصبحت الأفكار اليمينية المتطرفة والمعادية للديمقراطية أكثر انتشارًا بشكل متزايد في ألمانيا، بحسب دراسة جديدة فحصت وجهات النظر السياسية للجمهور، وفقًا لما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال المؤلفون إن هناك مؤشرات أخرى على تزايد التعصب والتشويه والتحيز، حيث تم نشر الدراسة لأول مرة في عام 2006 ويتم إجراؤها كل عامين.

انتشار الأفكار المتطرفة في ألمانيا

وأظهرت الدراسة التي أجريت بتكليف من مؤسسة فريدريش إيبرت، المرتبطة بشكل وثيق بالحزب الديمقراطي الاشتراكي، أن 8% من السكان لديهم وجهة نظر يمينية متطرفة واضحة للعالم، وهو ارتفاع بنسبة تتراوح بين 5% و6% عن الدراسات السابقة.

وكشفت النتائج أيضًا أن زيادة تصل إلى 6% من المستطلعين، تؤيد وجهات النظر الداروينية الاجتماعية، التي تتفق مع عبارة "هناك حياة جديرة وغير جديرة"، بزيادة من 2% إلى 3% منذ عام 2014.

وارتفعت نسبة الراغبين في دولة يقودها حزب واحد أكثر استبدادية، من ما بين 2% و4% في عام 2014 إلى عام 2021، إلى 6% الآن.

واستجوبت الدراسة المؤلفة من 400 صفحة، والتي أجراها باحثون في جامعة بيليفيلد، 2000 شخص في بداية عام 2023، والذين يمثلون شريحة عرضية من السكان.

وقال عدد متزايد إنهم يرون حاجة ألمانيا إلى وضع نفسها في المقام الأول في الشؤون الوطنية، حيث قال 16% إنهم يرغبون في أن يكون لدى البلاد "إحساس أقوى بالهوية الوطنية" بقيادة السياسيين الذين يجب أن تكون أولويتهم ضمان حصول ألمانيا على حقوقها الوطنية وحصة عادلة من "السلطة والهيبة".

بينما قال أقل من 60% إنهم يثقون بالديمقراطية والمؤسسات، بينما قال 20% - بزيادة قدرها 4% - إنهم يؤمنون بعبارة "بلادنا تشبه بشكل متزايد دكتاتورية وليست ديمقراطية"، بينما قال الثلث تقريبًا عبارة "الحكومة الحاكمة" "الأحزاب تخدع الناس" وهذا صحيح، وقال عدد مماثل إنهم يعتقدون أن السياسيين ووسائل الإعلام متفقان سويًا أي أنها لا توجد حرية إعلام.

ويعتقد أكثر من الثلث أن اللاجئين جاءوا إلى ألمانيا فقط من أجل استغلال نظام الرعاية الاجتماعية، في حين اتهم 16.5% الشعب اليهودي بالرغبة في "الاستفادة" من الماضي النازي وأظهرت أجزاء أخرى من الدراسة المزيد من المواقف المعادية للسامية، أو على الأقل التناقض حول هذه القضية.