الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

استعدادا للبطولة العربية.. سلة الاتحاد السكندرى تتعاقد مع لاعب منتخب تونس

سلة الاتحاد السكندري
سلة الاتحاد السكندري

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، تعاقده رسميا مع لاعب منتخب تونس لكرة السلة "مختار غيازة".

لاعب منتخب تونس يدعم سلة الاتحاد للبطولة العربية

وكتب نادي الاتحاد السكندري، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بيانًا جاء نصه كالتالي:

"في إطار تدعيم فريق السلة الأول بزعيم الثغر، نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، في إتمام التعاقد مع لاعب منتخب تونس (مختار غيازة)، للانضمام لصفوف الفريق".

وأضاف زعيم الثغر في بيانه: "أن التعاقد مع غيازة، يأتي ضمن استعدادات سلة زعيم الثغر لخوض منافسات البطولة العربية، والتي تقام فعاليتها خلال الفترة من 1 أكتوبر المقبل حتى يوم 12 من الشهر ذاته 2023".

ويجيد "غيازة"، اللعب في مركز الارتكاز "4-5"، حيث يلعب حاليا ضمن صفوف فريق المنستيري التونسي، وقد أبدى الكابتن أحمد عمر المدير الفني لسلة الاتحاد، إعجابه بالقدرات الفنية والمهارية للاعب، وبناء عليه تم التعاقد معه.

ومن المقرر أن يصل "غيازة"، أواخر شهر سبتمبر الحالي إلى قطر للانضمام لصفوف الأخضر السكندري، لخوض منافسات البطولة العربية.

سلة الاتحاد السكندري تتعاقد مع مختار غيازة 

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ومن المقرر أن يصل "غيازة"، أواخر شهر سبتمبر الحالي إلى قطر للانضمام لصفوف الأخضر السكندري، لخوض منافسات البطولة العربية.

ومن المقرر أن يصل "غيازة"، أواخر شهر سبتمبر الحالي إلى قطر للانضمام لصفوف الأخضر السكندري، لخوض منافسات البطولة العربية.

ومن المقرر أن يصل "غيازة"، أواخر شهر سبتمبر الحالي إلى قطر للانضمام لصفوف الأخضر السكندري، لخوض منافسات البطولة العربية.

ومن المقرر أن يصل "غيازة"، أواخر شهر سبتمبر الحالي إلى قطر للانضمام لصفوف الأخضر السكندري، لخوض منافسات البطولة العربية.

ومن المقرر أن يصل "غيازة"، أواخر شهر سبتمبر الحالي إلى قطر للانضمام لصفوف الأخضر السكندري، لخوض منافسات البطولة العربية.

ومن المقرر أن يصل "غيازة"، أواخر شهر سبتمبر الحالي إلى قطر للانضمام لصفوف الأخضر السكندري، لخوض منافسات البطولة العربية.

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