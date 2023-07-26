الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصيلحى يواصل تدعيم سلة الاتحاد السكندرى بـ3 صفقات (صور)

صفقات الاتحاد للسلة
صفقات الاتحاد للسلة

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحى، في التعاقد مع اللاعب باسم الليثي لاعب نادي سبورتنج السابق في صفقة انتقال حر.

ويُجيد اللعب بمركز لاعب الجناح والارتكاز "3" و "4"، بعقد يمتد لثلاثة مواسم قادمة.

سلة الاتحاد السكندري للرجال 

بعد ثنائي سبورتنج.. مصيلحي يجدد عقد مصطفى فودة

كما نجح، مسئولو زعيم الثغر أيضا، في إتمام التعاقد مع اللاعب عبدالرحمن خالد لاعب نادي سبورتنج السابق، في صفقة انتقال حر، والذي يُجيد اللعب بمركز لاعب الارتكاز "4" و "5" بعقد يمتد لثلاثة مواسم قادمة.

في السياق، نجح محمد مصيلحي، في تمديد عقد مصطفى عصام "فوده" مع زعيم الثغر لـ"موسمين" قادمين.

فودة الذي يجيد في مركز صانع الألعاب، سبق له خوض تجربة احترافية في قطر.

سلة الاتحاد السكندري للرجال 

وجاء تجديد عقد فودة، بعد إعلان نادي الاتحاد تعيين أحمد عمر مديرا فنيا، لفريق السلة للموسم الجديد 2023-2024.

زعيم الثغر الاتحاد السكندري يضم صفقتين ضمن تدعيمات الموسم المقبل مجانا دون رسوم مالية، وذلك بسبب حصد الفريق المركز الثاني في ترتيب دوري المحترفين.

الصفقات الجديدة.. سلاح الاتحاد في البطولة العربية للأندية

تأتي هذه الصفقات، في إطار سعى مسئولى الاتحاد السكندري، تدعيم فريق السلة بأفضل اللاعبين المميزين، استعدادا للمرحلة المقبلة، ومنها خوض منافسات البطولة العربية للأندية المقرر إقامتها بقطر في أكتوبر القادم، ودوري المحترفين وكأس مصر.

سلة الاتحاد السكندري للرجال 

وخسر الاتحاد نهائي دوري السوبر المصري الموسم الماضي أمام الأهلي، وتوج بلقب كأس السوبر على حساب الأهلي.

وكان الاتحاد السكندري قد حصد لقب السوبر المصري في الموسم المنقضي.

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