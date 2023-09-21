الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ما أهمية المشاركة المصرية فى قمة الطموح المناخى بنيويورك؟.. جمال بيومى يوضح

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مشاركة وزير الخارجية في قمة الطموح المناخي أمر مهم للغاية، حيث يتم النظر في وجهات النظر الدولية تجاه هذا الملف، أيضا يتم معرفة ماذا يجري في المطبخ السياسي للدول الأوروبية.

العلاقات المصرية الخارجية 

وأكد السفير جمال بيومي، خلال مداخلة هاتفية لـ"نشرة أخبار دي إم سي" المذاعة عبر فضائية "دي إم سي"، أن وزير الخارجية المصري ناقش الكثير من الملفات أثناء تواجده في هذه القمة، وكانت هذه الملفات تخص الجانب المصري المحلي والعربي بشكل عام.

وأضاف، في حديثه، أن قضية التنمية في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات أمر هام للغاية في هذه المرحلة، ولهذا تواجد مصر في مثل هذه الفعاليات الدولية يعزز من هذا الاتجاه.

الدبلوماسية المصرية 

وأشار إلى أن الدبلوماسية المصرية استفادت في السنوات الماضية الأخيرة من الارتقاء الرئاسي، حيث حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على عودة العلاقات المصرية الدولية بصورتها المتوازنة مرة أخرى، لذا قام الرئيس بعمل الكثير من الزيارات الخارجية، ومنها الذهاب لعدد كبير من الدول الإفريقية.

وتابع: "تطرق سامح شكري لعدد كبير من الملفات، منها الملف الفلسطيني والسوداني والليبي والسوري وغيرها من القضايا العربية".

جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الاسبق قمة الطموح المناخى دي ام سي سامح شكري

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