الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع أعمال المرحلة الثانية من مصنع إنتاج البطانيات بالمنطقة الصناعية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، خلال جولته الميدانية، أعمال إنشاء المرحلة الثانية من مصنع إنتاج البطانيات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والذي يُعد من المصانع التي تقدم صناعة جديدة بالمنطقة الصناعية، رافقه خلالها اللواء محمد بصلة، مدير المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، ورئيس مجلس إدارة المصنع.

إنشاء المرحلة الثانية من مصنع إنتاج البطانيات

واطّلع محافظ بورسعيد، على مستجدات الموقف التنفيذي في إنشاء المرحلة الثانية، كما تأكد من توفير كل سبل الراحة للعاملين بالمصنع الكائن بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

وأكد المحافظ، أن جنوب بورسعيد شهد صناعات تعمل على دعم السوق المحلي ويوفر صناعة محلية مهمة، لافتًا إلى أن هذه الصناعات تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية، وتسهم في الارتقاء بالمستوى الصناعي، فضلًا عن توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، منوهًا بأن المحافظة تدعم المستثمر الجاد وتقدم التسهيلات بما يسهم في التوسع في المشروعات الصناعية والاستمرار في النهضة بالمستوى الصناعي داخل المحافظة.

محافظ بورسعيد يتفقد مضرب الأرز بالمنطقة الصناعية

وفي سياق متصل، تفقد محافظ بورسعيد، مضرب الأرز بالمنطقة الصناعية، خلال جولته التفقدية بجنوب بورسعيد؛ لمتابعة بدء موسم حصاد الأرز، رافقه خلالها اللواء محمد بصلة، مدير المنطقة الصناعية، وأحمد زغلف، رئيس حي الجنوب.

واستعرض المحافظ، موقف سير العمل داخل مصنع مضرب الأرز، موضحًا أن المصنع يسهم في توفير مخزون استراتيجي من محصول الأرز الذي يُعد أحد السلع الأساسية، كما أنها من الصناعات التي تدخل المنطقة الصناعية بنطاق حي جنوب بورسعيد لأول مرة.

 كما حرص المحافظ، على التعرف على جودة منتج الأرز والكميات المتوافرة بالمصنع، وذلك حرصًا على التأكد من توافر مختلف السلع الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين.

يذكر أن مضرب الأرز جنوب بورسعيد يُقام على مساحة 4 آلاف متر يقوم بضرب محصول الأرز بطاقة استيعابية 100 طن في اليوم الواحد، ويعمل المصنع على تعبئة وتخزين جميع أنواع الحبوب والحاصلات الزراعية والمكسرات.

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بورسعيد عادل الغضبان المنطقة الصناعية محافظ المحافظة

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