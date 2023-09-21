"القاهرة الإخبارية" ترصد تفاصيل عملية دهس جندى إسرائيلى على حاجز قلنديا

رصدت فضائية "القاهرة الإخبارية" تفاصيل إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس.

وقالت دانا أبوشمسية، موفدة "القاهرة الإخبارية" من القدس، اليوم الخميس، إن بيانات الاحتلال تؤكد أن شابًا فلسطينيا حاول تنفيذ عملية دهس عن حاجز قلنديا، مما أسفر عن إصابة أحد حراس الحدود المتواجدين في تلك النقطة العسكرية الواقعة شمال القدس المحتلة تحديدًا.

إصابة جندي إسرائيلي بجروح طفيفة

وأشارت مراسلة " القاهرة الإخبارية" إلى أن الإسعاف نقل الجندي الإسرائيلي لتلقي العلاج، ووصفت إصابته ما بين الطفيفة والمتوسطة، كذلك بيان الاحتلال أكد وجود إصابة أخرى لأحد حراس الحدود نتيجة التدافع عقب عملية الدهس وإطلاق النيران باتجاه الشاب الفلسطيني.

ونوهت إلى أن سلطات الاحتلال زعمت وقوع عملية دهس على الحاجز المذكور وإصابة حارس إسرائيلي هناك، مؤكدة أن الحالة الصحية للشاب الفلسطيني أو أي تفاصيل عن هويته لم تعلن حتي الآن.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحاجز أمام حركة المواطنين، والمركبات بشكل كامل في الاتجاهين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة في المكان.