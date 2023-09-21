ضبط 7700 قطعة حلوى مجهولة المصدر في مخزن بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة الساحل، لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "حلوى المولد" بدون بيانات تفيد بتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وعثر بداخل المخزن على 7700 قطعة حلوى المولد وكمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر.

وبمواجهته، اعترف بإدارته المخزن بـدون تـرخيص وحيازته المضبوطات بقصـد طرحهـا بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط 8 آلاف قطعة حلوى مجهولة المصدر بالغربية

شنَّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، حملة مكبرة لضبط حلوى المولد المنتهية الصلاحية، حيث تم ضبط 8آلاف قطعة حلوى مجهولة المصدر وغير صالحة.

وأسفر التفتيش عن ضبط مصنع حلوى جافة والتحفظ على كمية وقدرها 5 آلاف قطعة حلوى جافة، جارٍ سحب عينات للتحليل للتأكد من صحتها للاستهلاك من عدمه.

كما تم ضبط مصنع حلوى والتحفظ على كمية وقدرها الفان قطعة حلوى جافة بدون بيانات ومجهولة المصدر جاري سحب عينات للتحليل، كما تم ضبط ألف قطعة حلوى المولد بدون بيانات ومجهولة المصدر داخل مصنع حلوى جافة.

كما تم تحرير عدد 2 اثنان محضر بيع بأزيد من السعر سجائر، وتم تحرير عدد 3 ثلاثة محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.