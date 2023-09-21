ضبط 9 آلاف قطعة حلوى مجهولة المصدر بالغربية

شنَّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، حملة مكبرة لضبط حلوى المولد المنتهية الصلاحية، حيث تم ضبط ٨ آلاف قطعة حلوى مجهولة المصدر وغير صالحة.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وبرئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وعليه تشكلت حملة تموينية اليوم، بعضوية أحمد البسطويسي، مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية، والدكتورة ولاء رشاد شاهين، مدير عام الرقابة التجارية والمفتشين بإدارة الرقابة التجارية التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية.

ضبط مصنع حلوى جافة

وأسفر التفتيش عن ضبط مصنع حلوى جافة والتحفظ على كمية وقدرها 5 آلاف قطعة حلوى جافة، جارٍ سحب عينات للتحليل للتأكد من صحتها للاستهلاك من عدمه.

كما تم ضبط مصنع حلوى والتحفظ على كمية وقدرها الفان قطعة حلوى جافة بدون بيانات ومجهولة المصدر جاري سحب عينات للتحليل، كما تم ضبط ألف قطعة حلوى المولد بدون بيانات ومجهولة المصدر داخل مصنع حلوى جافة.

كما تم تحرير عدد 2 اثنان محضر بيع بأزيد من السعر سجائر، وتم تحرير عدد 3 ثلاثة محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

استمرار الرقابة على محلات ومصانع الحلوى

وشدد المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين، على ضرورة الرقابة المستمرة على محلات ومصانع الحلوى وخاصة ونحن على أعتاب الاحتفال بمولد النبوي الشريف الأسبوع المقبل.