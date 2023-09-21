الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"رعاية المبتكرين" شريك استراتيجى لمسابقة "NASA Space Apps Cairo"

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، عن انضمامه كشريك استراتيجي لمسابقة NASA Space Apps Cairo في نسختها التاسعة، والتي تنظمها المنظمة العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والسفارة الأمريكية بالقاهرة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأهمية إقامة شراكات استراتيجية مع الجهات والمسابقات العالمية لدعم ورعاية واكتشاف الطلاب المبتكرين ورواد الأعمال والنوابغ.

وقال الدكتور ضياء خليل، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إن الجامعة الأمريكية بالقاهرة سوف تستضيف فعاليات هذه المسابقة يومي ٥ و٦ أكتوبر القادمين، مؤكدًا أن المسابقة تُعد حدثًا تكنولوجيًّا عالميًّا "هاكثون"، يضم الطلاب المبتكرين والمفكرين؛ للتنافس من أجل إيجاد حلول لتحديات حقيقية تتعلق بالبيئة، والأرض، والفضاء، تُطرح من قبل وكالة ناسا.

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إقامة معسكر تدريبي 𝐁𝐨𝐨𝐭𝐜𝐚𝐦𝐩 اشتمل على 17 ورشة عمل

كما أشار المدير التنفيذي للصندوق إلى أنه تمت إقامة معسكر تدريبي 𝐁𝐨𝐨𝐭𝐜𝐚𝐦𝐩 اشتمل على 17 ورشة عمل، و3 محاضرات، بحضور 1240 طالبًا؛ بهدف تأهيلهم للمشاركة في المسابقة؛ من خلال إكسابهم المهارات، والمعلومات، والمعارف المطلوبة للمجالات المتعلقة بالمسابقة، والتي منها (الحوسبة، التنمية المستدامة، الفيزياء، تكنولوجيا النانو، الذكاء الاصطناعي، علم البيانات، التكنولوجيا الحيوية).

من جهته، أكد الدكتور ماجد غنيمة، مدير الشراكات والتسويق بالصندوق، أن القاهرة تستضيف هذا الهاكثون منذ عام ٢٠١٥، مشيرًا إلى تميز فريق القاهرة عن غيره؛ مما أهّله لتسلم كأس التميز في مسابقة تطبيقات الفضاء لوكالة ناسا لعام ٢٠١٦؛ وذلك لوجود أكبر عدد من الحلول للتحديات المطروحة، لافتًا إلى حصول الفرق الفائزة لعام ٢٠١٨ على منحة سفر لزيارة مركز الفضاء والصواريخ الأمريكي بمدينة هانتسفيل بولاية ألاباما في أغسطس ٢٠١٩.

وأشار غنيمة إلى أن المسابقة على مدار السنوات الثماني الماضية، شهدت مشاركة ٧٩٥ فريقًا، وتسجيل أكثر من ٩٣٠٠ شخص مشارك، ووصل عدد الفرق الفائزة محليًّا ٨١ فريقًا، تأهل منها ٢١ فريقًا للمشاركة في المرحلة العالمية، موضحًا أن NASA  تقود هذا الحدث منذ عام ٢٠١٢ بالتعاون مع عدد من المنظمات الحكومية والجهات المحلية من مختلف أنحاء العالم؛ لإتاحة الفرصة للمشاركين من حول العالم لتقديم حلول مبتكرة.

رعاية المبتكرين والنوابغ المنظمة العلمية لمهندسي الكهرباء المسابقات العالمية المبتكرين والنوابغ الجامعة الأمريكية

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