الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد: توصيل الصرف الصحي لمنطقة 150 النهضة بمركز الفرافرة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يعقد لقاء مع اهالي الفرافرة

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لقاءََ جماهيريًا مع المواطنين بقرى النهضة بمركز الفرافرة، بحضور الدكتور نبيل حنفي، رئيس المركز، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

وناقش المحافظ مطالب وشكاوى المواطنين، موجهًا بما يلي:
- توصيل الصرف الصحي لمنطقة ١٥٠ بالنهضة بشرط مساهمة الأهالي بنسبة ٥٠٪ من التكلفة.

- الموافقة على قيام روابط الآبار بحفر آبار استعواضية بمساهمة ٢٥ ٪ من المحافظة تحت إشراف قطاع الري.

- سرعة تسليم أراضي تقسيمات البناء للمواطنين خلال شهر كحد أقصى.

- الموافقة على توصيل المياه لمناطق حظائر الماشية وتحديد قيمة الاستهلاك وفقًا لقيمة الاستهلاك غير المنزلي.

- الموافقة على طلب أحد المواطنين بإنشاء صوب زراعية بشرط طرح الإنتاج بمنافذ الوحدة المحلية بأسعار مخفضة.

محافظ الوادي الجديد يعقد لقاء مع أهالي الكفاح

كما عقد اللواء دكتور محمد الزملوط لقاءََ جماهيريًا مع أهالي قرى الكفاح بمركز الفرافرة؛ بحضور السيد نبيل حنفي، رئيس المركز والقيادات التنفيذية، حيثُ استعرض موقف مشروعات حياة كريمة المنفذة بالمركز، كما ناقش مطالب المواطنين مُوجهًا بما يلي:

-البدء في إنشاء مستشفى الفرافرة الجديد بتكلفة تبلغ حوالي ٦٠٠ مليون جنيه.

- سرعة تسليم تقسيمات أراضي البناء بعد توصيل المرافق.

- تشكيل لجنة لبحث استهلاك البئر من السولار شهريًا؛ للتنسيق مع الجهات المعنية وتوفير الكميات المطلوبة.

- الموافقة على تقنين وضع الأهالي الذين يمتلكون أراضي مباني متاخمة للحيز العمراني.

- التنسيق بين المركز والتأمينات الاجتماعية لتحصيل قيمة تأمين السيارات عن طريق السداد الفوري

- استبعاد غير الجادين من مبادرة الظهير الزراعي بقرى أبو هريرة، ومنح بئر سطحي للجادين بحسب العدد.

- صيانة ٣ وحدات توليد لتحسين كفاءة قدراتها بمحطة توليد كهرباء الفرافرة بإجمالي قدرات (٥.٧ ميجاوات) وبتكلفة إجمالية ٥٦ مليون جنيه، لمواكبة خطط التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة.

محافظ الوادي الجديد لقاء جماهيري ا مطالب وشكاوى المواطنين توصيل الصرف الصحي مساهمة الأهالي بنسبة ٥٠٪ تسليم أراضي تقسيمات البناء إنشاء صوب زراعية

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