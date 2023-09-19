الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد يعقد لقاءََ جماهيريًا بمركز شباب موط بالداخلة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لقاءََ جماهيريًا مع أهالي مركز الداخلة، بمقر مركز شباب موط، وذلك بحضور المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

محافظ الوادي الجديد يستعرض جهود الدولة المصرية في تنمية الوادي

واستعرض المحافظ جهود الدولة التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظة، كما ناقش أهم مطالب وشكاوى المواطنين، موجهًا بما يلي:

_ سرعة تسليم أصحاب الأراضي بمنطقة موط القديمة  الأراضي البديلة تعويضًا عن الأراضي التي إزالتها ضمن خطة تطوير المنطقة.

_ دراسة استغلال مبنى مستشفى الداخلة العام بعد افتتاح و تشغيل مستشفى الداخلة الجديد.

_ تشكيل لجنة لتحديد المستفيدين من مبادرة الكثبان الرملية وبحث موقف الحالات التي تنطبق عليها شروط المبادرة.

_ السماح لقاعات المناسبات بعمل معارض مؤقتة بشرط تخفيض أسعار السلع بنسبة ١٥ ٪ كحد أدنى.

_ سرعة تحديد أسماء المقبولين بمدرسة التمريض بالمركز وإبلاغهم بالقبول في موعد أقصاه الأسبوع الجاري.

_ تشكيل لجنة لمراجعة موقف الأراضي المخصصة للطرق داخل منطقة بئر موط (١) وإزالة أي تعديات أو مخالفات عليها ودراسة التعدي على قنوات الري ببئر( ١٦) الهنداو

محافظ الوادي الجديد يعقد لقاء مع أهالي الزيات 

كما قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بجولة تفقدية بمركز بلاط، يرافقه الدكتور ياسر محمود رئيس المركز وذلك للوقوف على موقف المشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث استهل زيارته بعقد لقاء مع المواطنين بقرية الزيات لبحث مطالبهم ومقترحاتهم، موجهًا بما يلي:

_ سرعة الإعلان عن طرح أراضي تقسيمات المواطنين دون  التقيد بسن للمتقدم مع توصيل المرافق للتقسيمات بالتقسيط وتخصيص ٢٥٪من قيمة الأرض لصالح القرية. 
_ حصر المتخللات وأراضي وضع اليد داخل القرية وسرعة تقنين أوضاعها. 
_ السماح للمواطنين بالبدء في إجراءات بناء حظائر الماشية 
بالأراضي المخصصة لذلك. 
_ البدء في إجراءات تمليك المنازل التابعة لهيئة التنمية الزراعية للراغبين من المواطنين مقابل سداد ٢٥٪ من قيمة المنزل كدفعة أولى. 
_ تكليف قطاع الري بسرعة صيانة بئر رقم ١٧
_ تكليف مديرية الصحة بزيادة التخصصات الطبية بالقوافل الطبية التي يتم الدفع بها لخدمة المواطنين وتوفير سيارة إسعاف بالقرية.

وعقب اللقاء تفقد المحافظ أحد المشروعات الاستثمارية المتعثرة على مساحة ٤٦٠ فدان، موجهًا بسرعة طرح الأرض للراغبين من المستثمرين، بعد إنتهاء كافة المهل والإجراءات القانونية الممنوحة للمشروع.

محافظ الوادي الجديد لقاء جماهيري ا جهود الدولة التنموية شكاوى المواطنين استغلال مبنى مستشفى الداخلة مبادرة الكثبان الرملية

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