السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد: زيادة ساعات تشغيل محطات مياه الشرب بموط في الداخلة

محطة المياة
محطة المياة

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انتهاء رفع كفاءة محطة الطرد الخاصة بمدينة موط بمركز الداخلة بتكلفة ١.٦ مليون جنيه، والذي مكّن - لأول مرة - من زيادة متوسط ساعات تشغيل محطات مياه الشرب المغذية للمدينة ل ١٨ ساعه دون انقطاع، وتحسين كفاءة الخدمة و وصولها لكافة المناطق التي تعاني من ضعف الخدمة.

وأضاف الزملوط أنه جار أعمال رفع كفاءة محطة الطرد التي تخدم قرى المعصرة وأسمنت والشيخ والي، بعد اعتماد المخصصات المالية بتكلفة بلغت ٢.١ مليون جنيه؛ لزيادة الطاقة الاستيعابية بأحواض محطة السحب وزيادة ساعات تشغيل محطات مياه الشرب.

وتقوم الوحدة المحلية لمركز الداخلة حالياً بمراجعة موقف كافة الخطوط الرئيسية لمياه الشرب، كما تهيب بالسادة المواطنين التأكد من سلامة الوصلات الفرعية لإصلاح أي أعطال قد تتسبب في ضعف وصول المياه للأحياء والمنازل.

الزملوط يتفقد البرنامج التدريبي لذوي الهمم

 

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، البرنامج التدريبي الذي ينفذه مركز دكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة، للمكفوفين وضعاف البصر في مجال "استخدام لغة برايل واستخدامات الكمبيوتر والموبايل".

وأشاد بمستوى المتدربين وملائمة البرنامج التدريبي للفئات العمرية المختلفة من خلال تقسيمه إلى ثلاثة مستويات، ووجه المحافظ بمنح مكافآت مالية للمتميزين من المتدربين في نهاية البرنامج، والاستعانة بالأكثر تميزًا منهم للعمل كمدرب بالمركز.

كما وجه بإعداد مقايسة لتوفير أجهزة الحاسب الآلي والمعدات اللازمة لقاعة التدريب، وتنظيم رحلة لإحدى المدن الشاطئية لرواد المركز.

محافظ الوادي يترأس اجتماع صندوق الاراضي 

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة، بحضور المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز، وأعضاء مجلس الإدارة.

 

محافظ الوادي الجديد رفع كفاءة محطة الطرد زيادة متوسط ساعات التشغيل ١٨ ساعه دون انقطاع تشغيل محطات مياه الشرب

مواد متعلقة

بالأسماء.. 12 مصابًا إثر انقلاب "ميكروباص" بطريق الخارجة - أسيوط

"مستقبل وطن" يفتتح معرض اليوم الواحد للأدوات المدرسية والسلع الغذائية

أمين مستقبل وطن بالداخلة: ندعم الرئيس لفترة جديدة لأنه سند لكل المصريين

آلاف المصلين بالوادى الجديد يؤدون صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب

8 قرارات من محافظ الوادى الجديد خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق الأراضى

مستقبل وطن ينظم ندوة تثقيفية عن المبادرات الصحية الرئاسية بمركز بلاط

محافظ الوادي الجديد يكرم طفل من ذوي الهمم بعد تتويجه ببطولة الجمهورية للأيكيدو

محافظ الوادى الجديد يترأس أول اجتماع للمجلس التنفيذى بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة

الأكثر قراءة

"أرجو قبول شرحى وحجتى".. الرئيس السيسى يكشف تفاصيل أزمة قطع الكهرباء

الرئيس السيسى يوجه بزيادة الحد الأدنى للدرجة السادسة لـ4 آلاف جنيه

الرئيس السيسى يوجه بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لـ600 جنيه

الرئيس السيسى يعلن حزمة من القرارات لتخفيف أعباء الظروف الاقتصادية عن كاهل المواطنين

نص كلمة الرئيس السيسى خلال زيارته لبنى سويف

الإسعاف والطوارئ الليبى لـ"الدستور": فرق الإنقاذ المصرية تواصل انتشال الجثث وإنقاذ الضحايا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات