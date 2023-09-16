محافظ الوادي الجديد: زيادة ساعات تشغيل محطات مياه الشرب بموط في الداخلة

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انتهاء رفع كفاءة محطة الطرد الخاصة بمدينة موط بمركز الداخلة بتكلفة ١.٦ مليون جنيه، والذي مكّن - لأول مرة - من زيادة متوسط ساعات تشغيل محطات مياه الشرب المغذية للمدينة ل ١٨ ساعه دون انقطاع، وتحسين كفاءة الخدمة و وصولها لكافة المناطق التي تعاني من ضعف الخدمة.

وأضاف الزملوط أنه جار أعمال رفع كفاءة محطة الطرد التي تخدم قرى المعصرة وأسمنت والشيخ والي، بعد اعتماد المخصصات المالية بتكلفة بلغت ٢.١ مليون جنيه؛ لزيادة الطاقة الاستيعابية بأحواض محطة السحب وزيادة ساعات تشغيل محطات مياه الشرب.

وتقوم الوحدة المحلية لمركز الداخلة حالياً بمراجعة موقف كافة الخطوط الرئيسية لمياه الشرب، كما تهيب بالسادة المواطنين التأكد من سلامة الوصلات الفرعية لإصلاح أي أعطال قد تتسبب في ضعف وصول المياه للأحياء والمنازل.

الزملوط يتفقد البرنامج التدريبي لذوي الهمم

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، البرنامج التدريبي الذي ينفذه مركز دكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة، للمكفوفين وضعاف البصر في مجال "استخدام لغة برايل واستخدامات الكمبيوتر والموبايل".

وأشاد بمستوى المتدربين وملائمة البرنامج التدريبي للفئات العمرية المختلفة من خلال تقسيمه إلى ثلاثة مستويات، ووجه المحافظ بمنح مكافآت مالية للمتميزين من المتدربين في نهاية البرنامج، والاستعانة بالأكثر تميزًا منهم للعمل كمدرب بالمركز.

كما وجه بإعداد مقايسة لتوفير أجهزة الحاسب الآلي والمعدات اللازمة لقاعة التدريب، وتنظيم رحلة لإحدى المدن الشاطئية لرواد المركز.

محافظ الوادي يترأس اجتماع صندوق الاراضي

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة، بحضور المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز، وأعضاء مجلس الإدارة.