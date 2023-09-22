منهم جورج مارتن.. مؤلفون يرفعون دعوى قضائية جديدة ضد "الذكاء الاصطناعي"

قدّم 17 مؤلفًا دعوى قضائية جديدة تزعم السرقة الممنهجة على نطاق واسع من قبل شركة الذكاء الاصطناعي "OpenAI"، وهي الأحدث في موجة من الإجراءات القانونية من قبل الكتاب القلقين من أن برامج الذكاء الاصطناعي تستخدم أعمالهم المحمية بحقوق الطبع والنشر دون إذن.

17 مؤلفًا يقاضون OpenAI

وكان من ضمن المؤلفين الـ 17 الذين قاضوا الشركة جون جريشام وجودي بيكولت وجورج آر مارتن، وفي الأوراق المقدمة يوم الثلاثاء إلى المحكمة الفيدرالية في نيويورك، زعم المؤلفون حدوث انتهاكات صارخة وضارة لحقوق الطبع والنشر المسجلة للمدعين، ووصفوا "شات جي بي تي" بأنه مشروع تجاري ضخم يعتمد على السرقة الممنهجة على نطاق واسع.

وتم تنظيم الدعوى من قبل نقابة المؤلفين، وتضم أيضًا ديفيد بالداشي وسيلفيا داي وجوناثان فرانزين وإلين هيلدربراند وغيرهم.

تدمير الثقافة الأدبية

وقالت ماري راسبرجر، الرئيس التنفيذي لنقابة المؤلفين، في بيان لها، من الضروري أن نوقف هذه السرقة في مساراتها وإلا فإننا سندمر ثقافتنا الأدبية المذهلة، التي تغذي العديد من الصناعات الإبداعية الأخرى في الولايات المتحدة. الكتب العظيمة عادة ما يكتبها أولئك الذين يقضون حياتهم المهنية، بل وحياتهم عمومًا، في التعلم وإتقان حرفتهم. وللحفاظ على أدبياتنا، يجب أن يتمتع المؤلفون بالقدرة على التحكم فيما إذا كانت أعمالهم ستُستخدم من قبل الذكاء الاصطناعي التوليدي وكيف.

تستشهد الدعوى بعمليات بحث شات جي بي تي محددة لكل مؤلف، مثل بحث لمارتن، الذي يزعم أن البرنامج أنشأ مخططًا تفصيليًا وغير مصرح به ومخالفًا لمقدمة "لعبة العروش" كانت بعنوان A Dawn of Direwolves واستخدمت نفس الشخصيات من كتب مارتن الموجودة في سلسلة "أغنية الجليد والنار".

انتهاك الملكية الفكرية

في وقت سابق من هذا الشهر، رفعت مجموعة من المؤلفين، ومن بينهم مايكل شابون وديفيد هنري هوانج، دعوى قضائية ضد شركة OpenAI في سان فرانسيسكو بتهمة الانتهاك الواضح للملكية الفكرية.

وفي أغسطس طلبت شركة OpenAI من قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا رفض دعوتين قضائيتين مماثلتين، إحداهما تتعلق بالكاتبة والممثلة سارة سيلفرمان والأخرى من المؤلف بول تريمبلاي.

وفي دعوى قضائية، قالت OpenAI إن الدعاوى تسيء فهم نطاق حقوق الطبع والنشر، وتفشل في مراعاة القيود والاستثناءات (بما في ذلك الاستخدام العادل) التي تترك مجالًا مناسبًا للابتكارات مثل نماذج اللغات الكبيرة التي أصبحت الآن في طليعة الذكاء الاصطناعي.

وقد ساعدت اعتراضات المؤلفين على الذكاء الاصطناعي في دفع موقع أمازون، أكبر متاجر التجزئة للكتب في البلاد، إلى تغيير سياساته بشأن الكتب الإلكترونية. يطلب عملاق الإنترنت الآن من الكتاب الذين يرغبون في النشر من خلال برنامج Kindle" "Direct الخاص به إخطار أمازون مقدمًا بأنهم يقومون بتضمين مواد تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وتحدد أمازون أيضًا للمؤلفين نشر ثلاثة كتب جديدة فقط يوميًا، في محاولة لتقييد انتشار نصوص الذكاء الاصطناعي.