بعد مرور 12 عامًا.. جورج مارتن ما زال يكتب "رياح الشتاء"

تم تحويل الرواية الشهيرة لجورج مارتن "أغنية الجليد والنار" إلى المسلسل التلفزيوني الشهيرGame of Thrones، والذي يعشقه كثير من الناس في جميع أنحاء العالم.

لكن يُلاحظ أن المؤلف لم ينته بعد من كتابة آخر كتابين في سلسلته بعنوان "رياح الشتاء" و"حلم الربيع".

في الآونة الأخيرة، شارك المؤلف على مدونته الرسمية حالة كتابه المُقبل، وبينما انتهى المسلسل التلفزيوني، لم ينته مارتن بعد من كتابة آخر كتابين في السلسلة.

لقد مضى أكثر من 12 عامًا منذ أن كان المعجبون ينتظرون آخر كتابين في السلسلة. وتجدر الإشارة إلى أن آخر كتاب في السلسلة كان A Dance with Dragons.

تدوينة حديثة

في تدوينة حديثة، شارك المؤلف تحديثا حول الكتاب وقال إنه يعمل على الكتاب ويكتب كل يوم تقريبا.

وقال: كنت أعمل على "رياح الشتاء" كل يوم تقريبا، أكتب وأعيد الكتابة وأحقق تقدم مطرد، هذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها المؤلف تحديثات حول كتابه القادم، في منشور سابق على مدونته، قال إنه يعلم أنه استغرق وقتًا لإنهاء كتابة الكتب، لكن هذا لا ينبغي أن يجعل القراء يكرهون كتبه دون قراءتها.

وأضاف: أخشى أن تكون نسبة معينة من المعجبين غاضبة جدًا من المدة التي استغرقتها في الكتابة لدرجة أنهم مستعدون لكراهية الكتاب، قبل أن يقرأوه، هذا يحزنني، لكن لا يمكنني فعل أي شيء حيال ذلك.

واستطرد: أحاول أن أكتب بأفضل ما أستطيع، وآمل أن يقرأها معظم المعجبين عند صدورها بعقل متفتح.

مقابلات أخرى

شارك مارتن بعض التفاصيل حول "رياح الشتاء" في مقابلات أخرى. في أكتوبر 2022، قال في إحدى المقابلات: أعتقد أنه سيكون كتابًا كبيرًا جدًا؛ أكثر من 1500 صفحة، وأعتقد أنني على وشك الانتهاء من ثلاثة أرباع الطريق، جميع الشخصيات تتشابك لقد انتهيت بالفعل من اثنين من الشخصيات، لكن لم أكمل باقي الشخصيات، لا بد لي من إنهاء كل هذا النسيج.

يذكر أن جورج مارتن روائي وكاتبُ قصص قصيرة أمريكيّ، كتب العديد من الأعمال في الفانتازيا والخيال العلمي، أصدر روايته الأولى عام 1977 وحملت عنوان ”Dying of the Light”.