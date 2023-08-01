جورج مارتن يترك ملحمة GAME OF THRONES ويذهب لمدينة "باربى"

ترك حروب ويستروس ورياح الشتاء التي لا تنتهي، واتجه كاتب لعبة العروش "جورج مارتن" إلى رحلة أكثر رفاهية، دون استكمال كتابة الكتابين السادس والسابع من رواية "أغنية الجليد" والنار الذي طال انتظاره، واختار القيام برحلة إلى مدينة باربي المشمسة في نهاية هذا الأسبوع، وكان يرتدي ملابس مناسبة لهذه المناسبة، بوشاح وردي من الريش يناسب الفيلم وقبعته المعروفة والتي وضع عليها شارة وردية أيضًا.

نشر جورج مراتن، صورة ملابس باربي الخاصة به على Twitter ، مع تعليق ساخر: "ذهبت لرؤية باربي مع زوجتي الجميلة"، "قالت إن اللون الوردي هو لوني".

بالطبع، كانت الردود على التغريدة مختلطة؛ لأن مارتن غير قادر على قول أي شيء علنًا دون أن يتساءل المعجبون عن موعد طرح الكتاب التالي.

كتب أحد المعجبين: "هل يمكنك إنهاء الكتاب من فضلك"، وبد من أسلوبه الحاد منزعجًا من عدم انتهاء الكاتب من فصول الرواية، فيما كتب مغرد آخر: "أتمنى أن تستمتع بوقتك سيدي، نتمنى أن تنهي الكتاب الذي ننتظره منذ 2011، شكرًا لك".

كتب آخر، مع العديد من الرموز التعبيرية بعضها يضحك والآخر يبكي: "أدخل هذه الطاقة في إطلاق المزيد من قصصك، إذا كان لدي كتاب جديد لأقرأه، فيمكنني أن أكون سعيدًا مرة أخرى".