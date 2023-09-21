حزب مصر أكتوبر بالإسكندرية يعقد دورة تدريبية عن "التربية الأسرية الإيجابية"

نظمت أمانة حزب مصر أكتوبر، في محافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمي، دورة تدريبية عن "التربية الأسرية الإيجابية"، وذلك في مقر الأمانة بالمحافظة، وتحت رعاية الدكتورة جيهان مديح، رئيس الحزب.

وجاءت الدورة التدريبية، تحت إشراف أمانة المرأة بالمحافظة، بقيادة مروة حافظ، حيث شاركت الدكتورة نيڤين بباوي مدير إدارة الثقافة الصحية بمنطقة وسط، وبحضور بعض الأعضاء والمسؤولين بالأمانة بجانب العديد من المهتمين بمجال رعاية وتربية الأطفال.

الألف يوم الذهبية في حياة الطفل

ويأتي هذا التدريب ضمن فعاليات الألف يوم الذهبية في حياة الطفل والتي تهدف إلى الاهتمام بتربية وتنشئة الطفل.

وتمتد ندوات "التربية الإيجابية" لتشمل مواضيع هامة مثل مبادئ التربية للأطفال والتواصل بين الزوجين والاعتناء بمقدمي الرعاية ومراحل نمو الطفل النفسية والاجتماعية والتغذية السليمة وصحة الطفل وغيرها من الموضوعات الهامة، ومع نهاية اليوم تم عمل مسابقات وتوزيع هدايا على الحضور.

تجدر الإشارة إلى أن أمانة حزب مصر أكتوبر، بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمى، عقدت اجتماعا تنظيما، مع أمانة الشباب بالمحافظة، لبحث خطة عملها خلال الفترة المقبلة، بحضور كل من، اللواء أشرف أبوالمحاسن، نائب رئيس الحزب، والدكتور محمود عنتر أمين أمانة الشباب بالمحافظة، وعدد من قيادات الحزب بالمحافظة.

وناقش الاجتماع، الأفكار البناءة مع الشباب ومناقشة المشروعات والبرامج التي تهدف إلى تمكين الشباب وتوجيه طاقاتهم نحو بناء وتطوير الوطن.

كما ناقشت خطة عمل الأمانة في الفترة القادمة، والدور المهم الذي يقع على عاتقها لإبراز دور الحزب في التفاعل مع الشباب والمشاركة الإيجابية والفعالة للشباب تنفيذا لسياسة الحزب في الدفع بالشباب خلال المرحلة المقبلة اتساقا مع سياسة الدولة في تأهيل الكوادر الشبابية إيمانا منها بأنهم سواعد البناء للمستقبل.

وأوضح اللواء أشرف أبوالمحاسن، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، دور الأمانة في تعزيز الإنتماء لدي الشباب وتشجيعهم للمشاركة في الحياة السياسية وتعريفهم بمبادئ وأهداف الحزب.

وأشاد نائب رئيس الحزب بحماس الشباب وحبهم للعمل من خلال أمانة الشباب، مؤكداً أننا نمتلك كل الإمكانيات المؤهلة لنجاح الأمانة، وتم التجهيز لعدة مبادرات سيتم إطلاقها قريباً.

ومن جهته، أكد المهندس أحمد حلمي، أمين الحزب بمحافظة الإسكندرية، أن دور الأمانة هو دور محوري تنسيقي داخل الحزب، وأن اختيار أعضائها يتم بعناية شديدة ليكونوا النواة التي ينطلق بها الحزب.

وأشار حلمي إلى أن من أهم الملفات فى الفترة المقبلة هي توضيح رؤية الحزب وكيفية التفاعل على أرض الواقع وميدانيا لتحقيق قاعدة شعبية كبيرة.