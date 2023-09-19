"مصر أكتوبر": زيارة الرئيس السيسي للإمارات تعكس قوة العلاقات الراسخة بين البلدين

أكد المهندس أحمد حلمي، أمين حزب مصر أكتوبر بالإسكندرية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات، تعكس قوة العلاقات الراسخة التي تجمع البلدين منذ عشرات السنين، مشيدا بالجهود المبذولة من جانب الدولتين من أجل دعم وتعزيز سبل التعاون المشترك وعمل شراكات متعددة في مختلف المجالات.

وقال "حلمي" فى بيانه، إن اللقاء تطرق إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق بتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، وكذلك تعزيز التعاون في العديد من المجالات التنموية يما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

زيارة الرئيس السيسي لدولة الإمارات تأتي في توقيت مهم

وأشار إلى أن زيارة الرئيس السيسي للإمارات تؤكد متانة العلاقات التي تجمع الدولتين الشقيقتين، وما يربطهما من مواقف ووجهات نظر حول القضايا المختلفة، موضحا أن الزيارة جاءت أيضا للتأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي للتوصل إلى حلول للأزمات التي تشهدها المنطقة.

وتابع: مصر والإمارات تربطهما علاقات قوية ومتميزة، وزيارة الرئيس السيسي تؤكد عمق هذه العلاقات بين الدولتين، لافتا إلى أن الزيارة تأتي في توقيت مهم يحتاج إلى تكاتف جميع الدول العربية، وتوحيد الرؤى تجاه المواقف والقضايا الإقليمية المختلفة للوصول إلى حلول.