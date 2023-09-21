الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: عرض الآثار المصرية فى الصين يفتح أسواقًا جديدة للسياحة

مجلس النواب
مجلس النواب

اعتبرت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن توقيع اتفاق بين القاهرة وبكين يسمح بعرض القطع الأثرية المصرية في الصين بدءًا من العام المقبل هو خطوة في الاتجاه الصحيح، وتعكس إرادة حقيقية في الانفتاح شرقا نحو أسواق غير تقليدية.

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وقالت "مصطفى" إن السياحة القادمة من الصين لدول العالم سجلت تزايدا كبيرا خلال السنوات التي أعقبت انتهاء جائحة كورونا، فيما تشير تقديرات إلى أن أكثر من عشرين مليون سائح صيني يخططون لزيارة مصر في غضون السنوات الخمس المقبلة.

وأشارت عضو النواب إلى أن التوصل لاتفاق يسمح بعرض أكثر من 170 قطع أثرية متنوعة في ثلاث مدن صينية تشمل المكتبة الوطنية الصينية ببكين، في الفترة ما بين شهري مايو وأغسطس العام المقبل سيعزز من الحضور المصري في الصين التي صدرت وحدها أكثر من مائة وخمسين مليون سائح لدول العالم قبيل جائحة كورونا، فيما بلغ إجمالي إنفاقهم أكثر من 250 مليار دولار سنويا، الأمر الذي يؤكد أهمية خطوة عرض قطع الآثار المصرية في المدن الصينية.

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ولفتت إلى أن الاستراتيجية الوطنية الطامحة للوصول بعدد السائحين الوافدين لمصر إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 تتطلب المزيد من التحركات على كل المستويات، وأن تتضافر جهود جميع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة للوصول لهذا الهدف، مشيرة إلى أن السماح للسائح الصيني بالحصول على تأشيرة زيارة عند الوصول لمصر تعد خطوة هامة في هذا الاتجاه.

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شغف كبير للآثار المصرية 

وقالت إن مواطني دول الشرق الأقصى ومن بينها الصين والهند لديهم شغف كبير بالانفتاح على الحضارة المصرية القديمة والتعرف عليها وزيارة المقاصد التراثية، فضلاً عن الاستمتاع بالشواطئ والمقاصد الترفيهية والثقافية الأخرى، مشيرة إلى أن وزارة السياحة حققت مؤخرا اختراقا جيدا للسوق الهندية وهي التجربة التي تسعى الوزارة لتكرارها مع الصين لا سيما مع انخفاض أعداد السائحين الوافدين من الأسواق التقليدية كروسيا وأوكرانيا نتيجة لاحتدام الصراع العسكري في شرق أوروبا.

وأعربت عن تطلعها لمضاعفة أرقام السائحين الوافدين من الصين عقب تدشين المعارض المصرية في المدن الصينية، لاسيما وأن أعداد السائحين الصينيين في مصر لم تكسر حاجز النصف مليون شخص سنويًا منذ عام 2018، بينما تشير دراسات السوق إلى أن السائح الصيني يتطلع بقوة للسفر بعد ثلاث سنوات من قيود الحركة نتيجة لجائحة كورونا.

النائبة سحر طلعت مصطفى اتفاق القاهرة بكين آثار مصرية الصين لجنة السياحة والاثار بمجلس النواب

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