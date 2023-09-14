الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل.. "الآثار" استرداد 5 آلاف قطعة أثرية من أمريكا

قطع أثرية
قطع أثرية

أكد شعبان عبدالجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار بوزارة السياحة والآثار، أن الدولة المصرية لا تتخلى عن حقها فى استرداد الآثار مهما طال الزمن، مشيرًا إلى أن الوزارة بها إدارة تراقب للصالات والمزادات التي تقوم بعرض الآثار المصرية، ومواقع بيع مباشر، وعلى السوشيال ميديا.

وكشف عبدالجواد، خلال لقائه ببرنامج "كل الزوايا" المُذاع على قناة "أون"، أن الدولة نجحت خلال الفترة من 2014 وحتى الآن في استرداد 30 ألف قطعة أثرية، كما تم استرداد تابوت نجم عنخ، وهو تابوت من الذهب.

استرداد 114 قطة أثرية فى 2022

وأضاف شعبان عبد الجواد، أنه مطلع هذا العام تم استرداد التابوت الأخضر، وهو مهم جدا، وطوله أكثر من 3 أمتار وبحجم ضخم، ونجحت الدولة خلال عام 2022 في استرداد 114 قطة أثرية مميزة جدا، وتم وضعها في المتحف المصري الآن.

وأشار إلى أن مصر وقعت اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية في 2016، وهذه الاتفافية مكنت مصر من استرداد 5 آلاف قطعة أثرية من أمريكا، والتي تعد الدولة الأكبر من حيث تجارة الآثار في العالم.

استرداد الأثار وزارة السياحة نجم عنخ الآثار المصرية

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